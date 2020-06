Padre de una menor que habría sido abusada pide respuestas a la Justicia

El padre de una niña que cumplirá 5 años en los próximos días se mostró preocupado al considerar que no avanza la causa que tiene como protagonista a la niña, quien habría sufrido un abuso sexual simple.

En diálogo con El Periódico, Pablo (resguardamos el apellido para proteger a la menor) contó que espera decisiones por parte de la Justicia respecto a la persona que presuntamente abusó de su pequeña hija.

“Hace un año hice una denuncia, notaba que mi nena se portaba mal, había cambiado en el jardín y lloraba mucho. Una mañana me levanto, le digo ‘si no me contás a mí te voy a llevar a la policía para que les cuentes a ellos lo que te pasa’. Ahí me dice que la pareja de la madre le había tocado la cola”, narró y más de una vez.

En medio de esa declaración, el hombre explicó que se contactó con la Policía y que lo derivaron a hablar con un psicólogo: “Me contacto con la Policía, me recomiendan que la haga ver con un psicólogo, por eso me voy al hospital (Iturraspe) y pido hablar con alguien para asesorarme antes de denunciar algo tan grave”.

Según agregó Pablo, se fue del lugar con un certificado de que su hija no fabulaba, sino que su relato era verdadero. “De ahí me fui con el certificado a hacer la denuncia, pero al día de hoy los notificaron (a su ex y a la pareja), pero yo sigo con las manos vacías”, afirmó.

El padre de la niña sostuvo que el hecho habría ocurrido cuando su hija tenía 3 años. Agregó que le hicieron en dos oportunidades la Cámara Gesell y que fue revisada por un médico forense.

“Yo no la quiero exponer, pero ella me pregunta por qué no puede ver a su mamá, a sus hermanos y sigue llorando. Como padre no aguanto más la situación”, indicó, manifestando que él tiene la tenencia de la menor y que la madre debía cumplir un régimen de visitas.

“Mi hija vive conmigo; cuando la madre se va a vivir (tiempo atrás) al campo me la deja porque no la puede tener. Luego vuelve y la quiere ver y arreglamos un régimen de visita. En el último tiempo yo se la llevaba y la buscaba porque ella no estaba más con esta pareja. Pero un día, antes del último año nuevo, pasamos a saludarla porque me iba a las sierras con mi pareja y la nena y ella estaba con esta persona. Ahí le hice la denuncia, una restricción y perdió contacto con la madre y sus hermanos”, señaló.

Pablo cree que a su causa no le dieron importancia y que piensa en movilizarse hasta Tribunales de “forma pacífica” para pedir que avance la investigación. “Con esta persona libre le puede pasar algo a cualquier niño”, afirmó.

El Periódico pudo conocer que la causa está en manos de Delitos Complejos en Tribunales, aunque por el momento no habría imputados.