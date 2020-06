Una emotiva pancarta sorprendió a La Mona Jiménez en su casa

Días de emoción atraviesa Carlos "La Mona" Jiménez. Primero el reencuentro con su familia una vez que se habilitaron las reuniones en Córdoba, y el fin de semana pasado el Día del Padre.

Ahora, los fanáticos sorprendieron al "Mandamás" con una gran pancarta que colocaron en las rejas de su casa del Cerro de las Rosas. Los bailes de cuarteto quedaron interrumpidos hace más de tres meses a causa de la pandemia del coronavirus, y los cordobeses demostraron que están ansiosos de verlo nuevamente sobre el escenario.

"Sonreí, lucha y seguí, seguí en carrera. Te deseamos los jimeneros de corazón a corazón", decía el pasacalle, junto a la firma de 13 de sus principales fanáticos.

"Un grupo de seguidores me sorprendieron este domingo con este cartel en la puerta de mi casa. Gracias por el aliento que siempre me dan! Gracias por el cariño y el amor! Me hacen muy feliz!", agradeció la Mona después en sus redes sociales.

