Robaron dinero y una netbook de una vivienda de La Florida

Una vecina de barrio La Florida fue víctima, este domingo por la noche, de un robo en su vivienda de Dante Agodino al 100. Los ladrones le llevaron una netbook y dinero en efectivo.

Según contó a El Periódico, el hecho tuvo lugar cerca de las 21.30. "Tenía una mopa en el patio y la mopa, cuando entro, veo que estaba apoyada en la mesa. Apenas entramos mi ahijada me dice 'no está la netbook'. Y cuando miro para el consultorio veo el lío. 'Entraron a robar', digo. Agarro a la nena y cuando vi la puerta del patio abierta atiné a salir a la calle y llamé a la Policía. La vecina ya la había llamado porque había ruido en los techos. Ya había pasado la Policía por acá al frente, pero no vio nada, y cuando llegué vi que me habían entrado a mí. Me rompieron la puerta de atrás, me abrieron el candado que tengo en la puerta y entraron como panchos por su casa. Yo salí tipo 20 y alrededor de las 21 o 21.30 fue. Yo volví a las diez más o menos", explicó.

Los delincuentes, que ingresaron por el patio, se llevaron una netbook marca Exo de 14 pulgadas y dinero en efectivo. "Me llevaron la plata que tenía y una notebook. Había un desparramo bárbaro en el escritorio. También entraron a mi habitación y me revolvieron todo. Estaba la billetera de mi ahijada, a ella le llevaron 400 o 500 pesos y revolvieron todo", contó.

La mujer lamentó que el dinero robado iba a ser destinado al pago de una cuota del crédito hipotecario de su casa: "Hoy tenía que pagar el crédito hipotecario de la casa que hace 5 meses que no puedo pagarlo. Hacía dos meses que estaba juntando esa plata, porque con esto de la pandemia me quedé con un solo trabajo".

"No pude dormir, siento que violaron mi casa y que pueden venir cuando se les canta. Con qué tranquilidad me puedo ir a trabajar. Tengo que hacer arreglar toda la puerta. Me llevaron toda la plata que tenía. La Policía me dijo que tape todo el garaje, que es todo de vidrio, para que no se vea cuando no está el auto, que tape el frente y que ponga más candados. Qué más candado puedo poner si tengo llave y candando y me rompieron la puerta, le hicieron un hueco", apuntó.