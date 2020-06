Día del Orgullo: en Córdoba intentaron vandalizar la bandera dos veces

Lo hicieron ex combatientes de Malvinas. Había sido izada por el intendente Martín Llaryora el pasado viernes. El mástil permanece con custodia policial desde el sábado.

Ex combatientes de Malvinas intentaron bajar la bandera el sábado y el domingo. - (Foto: La Voz del Interior)

En el conmemoración al Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se celebra este domingo 28 de junio, la Municipalidad de Córdoba elevó desde el viernes la bandera de la diversidad en el centro del Parque Sarmiento.

Según informó La Voz del Interior, este sábado un grupo de personas, que después se identificaron como ex combatientes de Malvinas, bajaron la bandera, quisieron vandalizarla y cambiarla por la bandera argentina. En el lugar, intervino la Policía y el mástil quedó con custodia.

Basta de #HomoLesboTransodio



Hoy las autoridades de la @municba izaron la bandera de la Diversidad 🏳️‍🌈 en el marco del #28J Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ .



Un grupo de personas decidieron que tenían derecho a bajar esta bandera por "motivos" de índole nacionalista... pic.twitter.com/iyNWhw7Lyh — Libres y Diverses Córdoba (@LyD_Cordoba) June 27, 2020

Tras este episodio, distintas organizaciones publicaron en las redes sociales en video, repudiando lo ocurrido.

La bandera había sido izada por el propio intendente Martín Llaryora quien sostuvo que forma parte de su gestión construir una sociedad cada día más inclusiva, igualitaria y respetuosa.

🔹Como muestra del firme compromiso que tiene nuestra gestión en construir una sociedad cada día más inclusiva, igualitaria y respetuosa, y en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ que se celebra el próximo 28 de junio,(sigue) pic.twitter.com/WCT7HdHQID — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) June 26, 2020

Regresaron el domingo

Durante este domingo, más personas se reunieron en la rotonda de la calle Deodoro Roca de la capital provincial, donde está emplazada la bandera, y otra vez intentaron bajarla, por lo que la Policía volvió a intervenir y les solicitaron a los manifestantes que se retiraran. Resignados, cantaron el Himno Nacional Argentino, publicó el portal de La Voz del Interior.

Excombatientes de Malvinas otra vez intentando bajar la bandera LGTBIQ+ en Córdoba cuenta Ramiro Pereyra @LAVOZcomar que obtuvo estas imágenes. Hubo empujones con policías pic.twitter.com/PhXTkzstQn — Juan Leyes (@Juanleyes) June 28, 2020

El secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, dialogó al respecto con Cadena 3 y dijo que es un error pensar que alguien quiere reemplazar la bandera nacional argentina por la del Orgullo LGBTIQ+.

"Por supuesto que nuestro símbolo patrio no está en discusión. Todos amamos la bandera argentina. Esta gestión municipal está llenando de mástiles y de banderas argentinas a nuestra Capital. Una de las cosas que venimos haciendo es colocando mástiles en los espacios verdes recuperados, porque nos da orgullo. Pero como ciudad, como sociedad, tenemos que animarnos a pensar que hay gente que la pasa mal, que sufre, que está excluida desde hace cientos de años. Aún hoy, aunque parezca mentira, hay gente que por su condición sexual o por su pensamiento es dejada de lado en su ámbito laboral y otros lugares".

Siciliano insistió con sus argumentos e insistió sobre la decisión del gobierno local de izar la bandera LGBTIQ+ en el mástil del Parque Sarmiento este 28 de junio, Día Mundial del Orgullo: "La discusión que debemos darnos como Estado es si vamos a apoyar a estas minorías religiosas, sexuales, de pensamiento”.

“Quiero que no den la discusión falsa de si una bandera sí o no, porque no es eso lo que debemos discutir. La discusión que debemos darnos es la de la inclusión e igualdad”, dijo.