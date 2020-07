Francia ya es jugador libre: "Todavía no hablé nada", señaló

Piensa en el retiro El jugador Román Strada, quién tiene contrato hasta 2021, adelantó este martes en diálogo con El Periódico que no descarta retirarse y dedicarse a otra cosa. Strada contó que entiende la situación del club, al igual que los otros jugadores. "Se van terminando los ahorros y cada vez ingresa menos. Estoy viendo si me sale algún trabajo bueno en estos meses, pienso en dejar de jugar al fútbol y dedicarme a trabajar. La situación me está obligando a eso", explicó.