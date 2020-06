Dura situación de jugadores del ascenso: "Hay chicos que la están pasando mal", dijo Capurro

El jugador de Sportivo Belgrano contó cómo le afectó el parate y advirtió sobre la situación de los jugadores que no tienen contrato en AFA. "Yo estuve un mes sin entrenar, no estaba motivado y la pasé muy mal. Pero hay chicos que están peor porque no cobran y no van a recibir el subsidio de Agremiados", señaló.

La finalización anticipada de la temporada 2019/20 decretada por la Asociación del Fútbol Argentino dejó a muchos jugadores en una situación crítica, principalmente a los del ascenso. Esta medida fue tomada con el objetivo de salvar a los clubes en materia económica, pero inevitablemente dejó a la deriva a muchos trabajadores del sector.

Juan Martín Capurro -jugador de Sportivo Belgrano hasta el 30 de junio- contó en diálogo con El Periódico cómo afectó el parate por la cuarentena y advirtió sobre la situación de los jugadores que no tienen contrato en AFA.

"Es una situación difícil, pero más que nada lo que más me duele son los compañeros que tienen familia. Yo soy soltero, entonces para mi más llevadero con respecto a los gastos, pero hay chicos que tienen familia y la están pasando mal", explicó.

"Estuve un mes sin entrenar, no me sentía bien"

La incertidumbre y el hecho de entrenar solo genera trastornos psicológicos que afectan a los jugadores de todas las categorías, más aún cuando estos son jóvenes y tienen posibilidades de seguir creciendo en una actividad a veces frívola.

Capurro vive en Paraná y esta ciudad flexibilizó las actividades deportivas, pero en los últimos días endureció nuevamente la cuarentena tras la aparición de varios casos positivos de Covid-19. "Para mi fue un proceso, al principio pensé que iba a aguantar, pero se te quema la cabeza. A mí me pasó eso, estuve un mes sin entrenar porque no me sentía bien por el encierro y la falta de motivación. Después se liberó, pude salir a correr y hacer algunos trabajos, pero volvimos atrás de nuevo, al encierro total y eso te afecta psicológicamente", dijo el jugador.

"A la hora de entrenar te mandan todos los trabajos, pero no tenés motivación, no esperaba que esto sea tan largo. Le hablé a los profes y les comenté lo que me pasaba, obviamente hay que ser profesional, pero a mí me costó una barbaridad. Aunque me cuidé siempre con las comidas y con todo, la incertidumbre y no saber qué va a pasar me desmotivaba. Pero volví a entrenar cuando se liberó todo, tuve que empezar de cero", añadió.

Sportivo paga como puede Capurro contó que Sportivo Belgrano continúa abonando los sueldos a cuenta gotas. "Creo que vamos por el 30% de marzo, ya me perdí. Te dan lo que le entra al club, uno sabe la situación y sabe que al club no le ingresa dinero, entonces hay que solidarizarse y entender las dos partes, nos dan lo que tienen, lo otro se negociará", comentó. En cuanto a su futuro, el jugador será libre a partir del 30 de junio y ya analiza sus posibilidades que a priori estarían lejos de San Francisco; y en una categoría superior. "Yo tengo algunas cosas en vista, pero hay que esperar porque no se sabe cuando se reanuda todo. Tengo charladas algunas cosas, pero hay que esperar para que se termine de cerrar, desde los 20 años que juego en esta categoría y me gustaría pegar el salto", indicó.

"Hay chicos que la están pasando mal"

Días atrás, AFA y Agremiados anunciaron un acuerdo que consta en la creación de un fondo asistencial destinado a aquellos jugadores/as cuyo contrato tenga vencimiento el 30 de junio de 2020 y no celebren uno nuevo. En ese sentido, el jugador paranaense advirtió que muchos jugadores del ascenso no podrán percibirlo porque sus contratos no están en AFA.

"Agremiados puede respaldar a los jugadores que tiene contrato con AFA, que en el ascenso son la minoría. El 70% de los jugadores del ascenso no tiene contrato en blanco y son los que van a verse más afectados. Los que están con contrato en AFA van a recibir una remuneración mensual, pero habría que hacer algo que no tienen el contrato en blanco", sostuvo.

"Hay chicos que la están pasando mal con su familia, espero que no se olviden de ellos. Muchos no tienen otro trabajo", explicó.

Regreso a los entrenamientos. "Me parece injusto que no puedan entrenar los jugadores del interior porque no es sacar ventaja, es ayudar psicológicamente a jugadores y cuerpo técnico. Creo que en ese aspecto es algo injusto porque hay lugares que podrían permitirlo, ayuda al bienestar del jugador principalmente", dijo Capurro.

Lo que viene

Pensando en lo que viene, Capurro vaticinó que "va a haber muchas lesiones en pretemporada y en el torneo". Ademàs agregó: "Vamos a necesitar por lo menos dos meses para ponernos a punto, la base aeróbica se pierde no se trabaja de la misma manera en una casa que en una cancha de 100 metros. Esto va a afectar la calidad del fútbol, no esperen partidos lindos porque los jugadores no van a estar en óptimas condiciones como antes".