Agustín Lozano: "Sigo entrenando porque siempre se puede seguir creciendo"

Mano inhábil y trabajo de piernas "Vemos los partidos y vemos donde tenemos las falencias. Siempre hay cosas para mejorar y para seguir creciendo. En mi caso particular no tengo un aro y se me complica trabajar la técnica de tiro, lo puedo trabajar pero es complicado, hago trabajos de piernas", explicó Lozano. "También hago hincapié en el trabajo de mi mano inhábil -la izquierda-, es un tiempo que lo considero ganado para los nos pusimos a entrenar", sostuvo.