Robaron planificaciones y proyectos deportivos de Fundación Empate

El pasado viernes, desconocidos ingresaron a la casa del profesor Ignacio Almada (Coordinador de Fundación Empate y PF de Proyecto Crecer) y sustrajeron una computadora HP Pavilion junto a unos equipos de audio.

"Por suerte llegamos justo a tiempo y solo se pudieron llevar mi computadora y unos equipos de audio (si tardamos 5 minutos más nos desvalijaban)", contó Almada mediante una publicación realizada en redes sociales.

El PF explicó que esa computadora era su herramienta de trabajo que contenía todas las planificaciones de los clubes donde trabajó, incluso de Fundación Empate donde se desempeña como coordinador y material de estudio. "Era mi herramienta para dar clases virtuales a los alumnos de el gimnasio donde trabajo. También ahí están las planificaciones y proyectos de Fundación Empate y es la herramienta que uso para dar clases a los alumnos de la fundación que con tanto amor trajimos a San Francisco. La cual en la semana les doy una clase virtual y les envío tareas y se las corrijo", lamentó.

Y añadió: "También hay material de los dos cursos que estoy haciendo de los cuales la modalidad es virtual y las clases son virtuales . Videos de test y evaluaciones de mis jugadores. No es el daño que te hacen solo material, ya que como dije antes me llevo muy mucho esfuerzo comprarme esa computadora (HP Pavilion). Sino que se llevan todos mis trabajos de años pq todo el material que yo tenía de otros años en otra computadora ya estaba pasado a esta y ya no los voy a recuperar".

Tras el robo, Almada ofrece recompensa para recuperar el material que hay dentro de esa computadora, fruto del esfuerzo personal y de muchos años de trabajo.