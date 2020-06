Pagó 15 mil pesos de rescate para recuperar su moto robada: “Siento una impotencia”

Todavía en la mañana de este miércoles, Zulma, otra víctima más de los constantes robos de motocicletas en San Francisco y Frontera, no salía de su estupor. Pese a haber recuperado su motovehículo en la tarde de ayer, la mujer se encontraba casi al borde de un ataque de nervios luego de perder casi 30 mil pesos para volver a contar con su elemento de trabajo.

El robo de la Honda Biz 125cc. se produjo ayer en 9 de septiembre al 1400, según la mujer ya había visto a los motochorros pasar por otras calles aledañas circulando despacio y observando el panorama.

En un descuido de Zulma, los dos delincuentes aprovecharon que la mujer dejó su rodado estacionado sobre la avenida, apenas a unos pasos de donde tenía que cobrar y mientras esperaba a que le abonen, uno de los malhechores, en un rápido movimiento, saltó sobre la moto y se la llevó, perseguido por la mujer que los corrió en medio de los gritos.

La mujer realizó las correspondientes denuncias tanto en la Policía de San Francisco y de Frontera, pero aseguró que nadie la llamó desde dichas instituciones. Según ella, los ladrones la fueron siguiendo durante varias cuadras, ya que los había visto en actitud sospechosa en calles cercanas a donde se produjo el robo.

“Una impotencia”

El yerno de la mujer intervino y tras diversas averiguaciones la pudo recuperar en horas de la noche de ayer barrio Hospital. “Tuve que pagar 15 mil pesos para que me la devuelvan más los 15 mil que tenía debajo del asiento de las cobranzas que realicé. Me la devolvieron sin nada, la estaban desarmando, tenía los tornillos de los plásticos rotos, rompieron el tambor de arranque, el asiento también, le arrancaron la patente”, explicó la mujer todavía conmocionada.

“Es mi único medio de transporte, mi herramienta de trabajo. Es la primera vez que me pasa, nunca pensé que me iba a tocar y siento mucha impotencia. Aparte no me devolvieron ninguna documentación no me dejaron nada”, reclamó.

Aquellos que encuentren documentación a nombre de Zulma, pueden contactarse al teléfono: 03564 15 50 1614.