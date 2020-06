En los últimos 30 días se atendieron 107 pacientes por drogas en San Francisco

En el marco del aislamiento social y preventivo por el coronavirus, las herramientas virtuales como llamadas telefónicas y los grupos de WhatsApp, fueron indispensables para el acompañamiento a pacientes que asistieron a la Comunidad Terapéutica "Intendente Mariano Planells", el espacio que funciona en el predio del Hospital Iturraspe, para atender a las personas que sufren adicciones a distintos tipos de drogas.

En el marco de la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas, que impulsa la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, el responsable del área Darío Gigena Parker, realizó un balance del trabajo realizado por los Centros de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (Raac), especialmente el radicado en San Francisco.

En este sentido, detalló que se atendieron de manera virtual a 107 pacientes, que previamente habían tenido un acercamiento a la Comunidad Terapéutica “Mariano Planells” antes del decreto del aislamiento obligatorio.

“Ante ese contexto nosotros rápidamente tuvimos que adaptarnos, dejar los tratamientos ambulatorios y generar un vínculo que los sistemas de salud no tenían, como pasar a la virtualidad”, comenzó explicando Gigena Parker. “En un principio fue muy complicado porque las familias que recibían los llamados del equipo para tratar de sostener los tratamientos que se habían iniciado muchas veces no sabían, o no se podía dar con el paciente. Tuvimos que ir ajustando distintas acciones pero significativamente esa herramienta se convirtió en algo positivo y seguirá siendo un complemento en la pos pandemia”, admitió.







Contención virtual

De esos 107 pacientes atendidos por los profesionales de San Francisco de manera virtual, un 85 por ciento son hombres y el resto mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 a los 35 años.

Según el secretario del área las atenciones virtuales se mantuvieron estables a pesar de la virtualidad. Como datos se desprende que en febrero se atendieron 99 pacientes, en marzo, 108 y en mayo, 114.

"Lo virtual es algo positivo que nos deja la pandemia y también la búsqueda de soluciones en esta convivencia forzada. Muchos conflictos son bien encaminados y se convierten en acuerdos protectores, encontrando lo positivo de compartir más tiempo en familia", indicó Gigena Parker.

El dato negativo, es que pese a esta nueva modalidad de contención, la Comunidad ha tenido una disminución significativa en las nuevas consultas, que según Gigena Parker se debe al miedo y al temor que generó la pandemia y que ha repercutido en diversos ámbitos de la salud. “Pareciera que la virtualidad aparece como una barrera para el que va a comenzar un tratamiento”, comentó.

En relación a esto sostuvo que como en otras patologías, hay muchas personas que tardan en consultar y que las atenciones se dan cuando tienen alguna situación de crisis o en condiciones de cronicidad.

"Hay menos pacientes que consultan por primera vez porque la gente no se anima a hacer la primera consulta de manera virtual, pero una vez que conocieron a los terapeutas siguieron la agenda de los tratamientos", le dijo a El Periódico.

Internados

En la actualidad la Comunidad Terapéutica cuenta con 22 pacientes alojados y por la pandemia se extendió el tiempo de permanencia a 311 días promedio.

Las personas internadas en el centro de San Francisco corresponden a un 31 por ciento de San Francisco, un 26% de la localidad de Frontera y un 8, de Córdoba.

Las principales consultas que se tratan son por adicciones al alcohol, la marihuana-en segundo término-, cocaína y sus derivados, y por último las pastillas farmacológicas.

Semana de la Prevención

Desde 2019 fue instituida por la Legislatura de Córdoba como Ley N° 10.610, destinada a visibilizar la problemática del consumo de sustancias.

Esta es una iniciativa impulsada por cuarto año consecutivo, por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud del Gobierno de Córdoba, y en esta oportunidad se desarrollará hasta el 29 de junio.

Para consultar sobre adicciones y pedir atención pueden comunicarse al teléfono (0351) 3651926.