San Francisco: se triplicaron los reclamos en Defensa del Consumidor respecto al 2019

Previo al inicio de la cuarentena se habían registrado 495 denuncias en la delegación local, según informaron desde la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor. La mayoría no llega al área jurídica.

Las tarjetas de crédito, las liquidaciones en los bancos, irregularidades en planes de ahorro para autos, casa prefabricadas e inconvenientes con las empresas de telefonía celular, internet y televisión por cable, son los problemas de los consumidores sanfrancisqueños que siguen estando a la cabeza de los reclamos. Esto parece no cambiar. Lo que sí se va modificando año tras año es la cantidad de personas que sí decide accionar y utilizar las herramientas que el Gobierno provincial les ofrece a través de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor (Dpdc).

Según precisaron a El Periódico desde esta área, entre los meses de enero, febrero y hasta el 19 de marzo de 2020, previo al cierre de la delegación local del gobierno provincial en San Francisco por la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, se recibieron 495 reclamos, tres veces más que en 2019.







Daniel Mousist, director del organismo, indicó que además en ese tiempo se generaron 66 expedientes de denuncias de consumidores contra proveedores de bienes y servicios.

Pese a ello, el funcionario recalcó que San Francisco es una de las delegaciones que mayor porcentaje de resolución de conflictos tiene, rondando el 85 por ciento: “En San Francisco el porcentaje de resolución de conflictos es muy bueno. De las denuncias ingresadas logran resolverse la mayoría sin pasar por el área jurídica y sin tener que emitir dictamen de multa o sanción a la empresa prestataria de servicio o comercio”, indicó, demostrando que los acuerdos se logran gracias a la voluntad de las partes y al trabajo de la delegación local: “Hay un seguimiento exhaustivo de los temas que llegan y se logra esta rápida resolución sin llegar a una sanción”, agregó y aclaró que a nivel local se trabaja con un sistema de notificaciones electrónicas que agiliza el trámite y da mayor interacción entre consumidor, el organismo de defensa y la empresa denunciada.

Desde la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor (Dpdc) informaron que en el primer trimestre de 2018 se contabilizaron 103 reclamos, los que crecieron a 162 en 2019 y treparon a 495 en 2020, pero hasta el 19 de marzo.

Impulso

Mousist, quien está al frente de esta dirección desde diciembre pasado, explicó a El Periódico que la intención del Gobierno provincial “es darle impulso a la tardea de defensa del consumidor debido a la cantidad de conflictos y reclamos diarios en todos los ámbitos de la provincia”.

“Las consultas crecen, eso muestra que el usuario toma conciencia de sus derechos. Antiguamente alguien se veía vulnerado en su derecho como consumidor, se quedaba en su casa, no se asesoraba, no sabía si tenía derecho a reclamar o no, eso cambió y hace ver que el consumidor conoce cada vez más sus derechos”, recalcó el funcionario.

En relación a esto, Mousist afirmó que la Dirección de Defensa del Consumidor es una buena herramienta para el usuario para hacer valer y respetar sus derechos ante una situación irregular en la relación al consumo: “Hay que tener en cuenta que estamos hablando de consumo, no cuando hay un problema entre vecinos porque ya eso no es competencia nuestra. Tampoco servicios públicos, que es del Ersep”.

Durante la pandemia

Mientras las oficinas del organismo estuvieron cerradas en las diferentes delegaciones ante el decreto de aislamiento social y obligatorio, la Provincia dispuso otros canales para reclamar, implementando un 0800, casillas de correo y una página web.

Dónde reclamar Delegación oficial del Gobierno de Córdoba en San Francisco Bv. 9 de Julio 1655 / Teléfono: 03564 44-3784

Según el funcionario, a nivel provincial entre abril y mayo se registraron unos 900 reclamos. “La principal preocupación y fuente de reclamos fueron los precios, los cuáles debían volver al 6 de marzo”. Cabe recordar, que esta Dirección realizó operativos de fiscalización en cadenas de súper e hipermercados, para detectar los incumplimientos al programa de Precios Máximos, lanzado por el Gobierno nacional en todo el país.

Amparado por la Ley 24.240

Hay que tener en cuenta que el consumidor puede exigir:

- Información clara y gratuita sobre el producto o servicio que voy a comprar o contratar, el precio, la forma de pago y las condiciones de salubridad.

- Garantía por 6 meses para artículos nuevos y por 3 meses para usados, en electrodomésticos y artículos que no se consumen (alfombras, colchones, etc.).

- Devolución o descuento (en la próxima factura) por servicios públicos no brindados por la empresa prestadora, durante el tiempo de interrupción.

- Rescisión del servicio sin pagar preaviso, mes adelantado o cualquier otro concepto.

- Condiciones de atención digna y trato equitativo para todos los consumidores, sean argentinos o extranjeros.

- Aceptación del reclamo por incumplimiento.