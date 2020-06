Alberto Fernández, sobre aborto legal: "El proyecto está listo para ser mandado"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que el proyecto sobre la legalización del aborto "está terminado" y que lo enviará al Congreso cuando "resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia" de coronavirus.

"El proyecto está terminado, está listo para ser mandado. Pero como sé que va a generarse un debate en la sociedad cuando lo mande, prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia", dijo el mandatario en declaraciones a Radio Nacional y la TV Pública.

Por otra parte, señaló que le "da mucha vergûenza vivir en un país donde ocurra" el espionaje ilegal por parte del Estado y afirmó que esa situación le da "asco", en referencia a las denuncias sobre presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas durante la gestión de Cambiemos.

"No me cabe en la cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Lo único que hace es irritar. Eso pasó en la dictadura. Me da asco", dijo el mandatario en declaraciones a radio Nacional, en las que agregó que no va a "abrir juicio de valor" sobre las responsabilidades del gobierno anterior hasta que la Justicia se expida al respecto.

Además, aseguró que Argentina "no va a ceder ni claudicar" en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y dijo además que no se va a tener "buenos modales" con el Reino Unido, sino que se continuará "exigiendo lo que corresponde".

