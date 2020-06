Detienen a un hombre que era buscado por agredir violentamente a su ex pareja

Un hombre de 39 años que era buscado por la Policía luego de agredir a su ex pareja el último fin de semana, fue detenido este miércoles en un domicilio de calle Cabrera al 400, según informaron fuentes judiciales.

La orden de detención fue librada por la fiscalía de Silvana Quaglia y en el mediodía de ayer se llevaron a cabo diversos allanamientos, donde el hombre de apellido Mansilla fue arrestado por ser presunto autor de los delitos de “amenazas, lesiones leves calificadas y desobediencia a la autoridad reiterada”.

El hombre fue trasladado a sede policial donde quedó alojado mientras todavía la Justicia trata de recabar más pruebas sobre el hecho.

Golpiza

Este miércoles también, la propia víctima del hombre, Fabiana Sarro, dialogó con El Periódico pidiendo su detención y contó detalles del hecho.

Según la denunciante, el pasado viernes se reunió a comer en un local gastronómico con amigas y que aproximadamente a la medianoche, cuando regresaba a su casa en su auto, observó que Mansilla la seguía en una motocicleta. Al darse cuenta, la mujer explicó que frenó en bulevar Buenos Aires muy cerca del cruce con la avenida Rosario de Santa fe (ruta 19) y que accedió cuando el hombre le pidió ingresar al auto luego de bajarse de la moto.

"Me agarró del pelo y me entró a dar puñetazos, yo tenía el cinturón puesto y no me podía mover. Alcancé a abrir la puerta y me tiró la cabeza para abajo, ahí trata de ahorcarme y me quedé sin respiración, no tenía forma de zafar. Me decía que cierre la puerta y como pude le dije que me dejara cerrarla. En ese momento pude escaparme y salir del auto", aseguró la víctima.

"Quería correr, pero no sabía dónde, él me corría alrededor del auto. Quise llamar a la Policía con el celular, pero me tiró contra el pavimento y me aplastó la cabeza, me pisó la cintura. Me puso el pie sobre mi cara como para aplastarme. Ahí entré a gritar y se ve que la gente me escuchó. Un hombre salió y le gritó que me suelte que había llamado a la Policía. Ahí él reacciona, me suelta y se va en la moto", narró la mujer.