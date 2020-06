Coronavirus: ¿cuáles son los créditos que ofrecen bancos y mutuales en San Francisco?

A partir de una iniciativa municipal, gestionada desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Social y Educativo, bancos y mutuales acordaron líneas de crédito para pequeños comercios de nuestra ciudad afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante el avance del coronavirus el pasado 20 de marzo.

En ese sentido, con algunas diferencias, la Asociación Mutual Árabe, el Centro Empresarial y de Servicios (CES) y el Grupo Cooperativo Mutual Devoto, junto a algunas entidades bancarias, definieron una línea crediticia a devolver en dos años.

Se trata de préstamos de entre tres y seis meses de gracia (cuando se empezaría a pagar la cuota), por los cuales se pagará un interés del 24% anual.

En lo que respecta a la Asociación Mutual Árabe y al CES, los montos máximos de los créditos son de 60 mil pesos, mientras que en el caso del Grupo Cooperativo Mutual Devoto la suma se amplía a unos 100 mil pesos.

Asesoramiento

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Social y Educativo, Marcelo Moreno, se refirió a que la gestión de las líneas crediticias tuvo como objetivo ayudar a los pequeños comerciantes de los rubros golpeados por la pandemia y agradeció el esfuerzo de las entidades que, dijo, “le ponen el pecho” a la situación subsidiando la tasa que están ofreciendo.

“La idea fue reunimos con casi todos los rubros económicos de la ciudad, sobre todo los que no podían trabajar, es decir, los que fueron entrando en la cuarentena y no pudieron salir, tanto comercios como industrias. A medida que se fue flexibilizando, veíamos la necesidad de financiar para que pudieran retomar aquellos trabajadores que hacía un tiempo estaban parados y para apuntar a otros sectores que no podían volver todavía como gimnasios o guarderías privadas”, entre otros, explicó Moreno.

El titular del área manifestó que así fue que se reunieron con bancos y mutuales, a fines de delinear soluciones conjuntas: “Buscábamos ver qué posibilidades había de definir alguna línea especial de créditos apuntando a los que no pudieron tener acceso, pensando en algún período de gracia”.

Así, explicó que se pensó en establecer un plazo de devolución de 24 meses para que los comerciantes tuvieran tiempo de juntar dinero para poder empezar a pagar las cuotas; y en buscar la tasa más baja que se pudiera. “Tomábamos como referencia el 24 por ciento, que es la tasa subsidiada que usaba la Nación. En base a eso convocamos a una reunión virtual con casi todos los bancos, la mutual de Devoto, la mutual Árabe y del Centro Empresarial”, indicó Moreno.

Seguidamente, el funcionario explicó que tras la dificultad de los bancos de definir una línea de créditos, ya que las mismas ya habían sido fijadas por las casas centrales, ofrecieron líneas con 24 por ciento de interés, con determinado período de gracia, y las mutuales coincidieron.

Consultas

Interesados en consultar por estas propuestas deben llegarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Libertad 1168, o comunicarse vía Whatsapp al 3564378378.

Si bien reconoció que aún la demanda fue mínima, Moreno insistió: “Queremos decirles que se acerquen. Esto es para el comercio chico, el que no tiene una administración que esté en contacto con bancos gestionando líneas de créditos. A ellos queremos darle desde esta secretaría una mano y asesorarlos. También darles una mano para trámites por internet”.

Otros beneficios

Provinciales

Gimnasios. Línea de créditos a tasa cero para gimnasios y centros deportivos. Los créditos se ejecutan a través de la Fundación Banco de Córdoba y tienen cuatro meses de gracia. Se otorgarán en total mil préstamos de 30 mil pesos cada uno, a devolver en 12 cuotas fijas de 2.500 pesos.

Hacedores artísticos: Dos líneas de créditos a tasa cero destinadas a asistir financieramente a los hacedores artísticos, en sus diferentes manifestaciones.

Los créditos se ejecutarán a través de la Fundación Banco de Córdoba, serán dos líneas: una de 15 mil pesos y otra de 35 mil pesos, sin interés y con cuatro meses de gracia.

Jardines maternales. Línea de créditos sin interés destinada a jardines maternales de gestión privada. Los créditos serán otorgados a través de la Fundación Banco de Córdoba, que entregará hasta 500 préstamos de 40 mil pesos, a devolver en 12 cuotas fijas de 3.333 pesos, con cuatro meses de gracia.

Nacionales

Monotributistas y autónomos. La Nación mantiene abiertas las inscripciones para que monotributistas y trabajadores autónomos puedan acceder a los créditos de la AFIP a tasa cero, y que tienen un tope de 150 mil pesos, que se otorgan en tres cuotas consecutivas. Los préstamos deben devolverse en 12 cuotas consecutivas, pero gozan de seis meses de gracia. Hay tiempo hasta fin de mes para anotarse. El objetivo del Gobierno es redondear el millón de beneficios en las próximas dos semanas.

Pymes. La Nación puso en marcha la línea PyMEs Plus, que apunta a respaldar a más de 140 mil empresas que todavía no tuvieron acceso a financiamiento. Con una tasa subsidiada del 24 por ciento y por un monto total de 38 mil millones de pesos. Los montos máximos que se pueden pedir son de 250 mil pesos para microempresas y de 500 mil pesos para pequeñas empresas.