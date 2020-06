Fernández Sagasti dijo que la expropiación de Vicentin es "práctica y transparente, no ideológica"

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, una de las impulsoras de la iniciativa para expropiar la empresa Vicentin, afirmó hoy que la medida no es "ideológica" sino algo "práctico", una "herramienta de la Constitución", ante una compañía que sufrió un "vaciamiento intencional".

"No es ideológico, es práctico y es transparente", aseguró la senadora mendocina de La Cámpora, quien subrayó que Vicentin "no es una empresa próspera" sino "todo lo contrario", porque "recibieron un préstamo, tomaron granos, se fugaron todo y estaban camino a una quiebra para dejar un tendal de acopiadores y productores en la calle".

En declaraciones a La990, Sagasti afirmó que "hubo un vaciamiento intencional de la empresa para que nunca los acreedores ni los trabajadores puedan cobrar un peso" y señaló que "muchos productores fueron a ver al presidente (Alberto Fernández) por el tema de Vicentin" y "algunos tenían un proyecto de expropiación".

Al respecto, remarcó que "la expropiación, por más que muchos la tomen como algo ideológico, es una herramienta de la Constitución que es lo más transparente que puede hacer el Estado porque intervienen todos los organismos de control".

En este sentido, la senadora y estrecha colaboradora de la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó a la oposición por su rechazó a la eventual expropiación y sostuvo que están "jugando a una cuestión que tiene que ver más con el antiperonismo que con una medida pragmática que tiene que ver con el contexto".

Fernández Sagasti había acompañado al presidente Alberto Fernández en el anuncio de la intervención y eventual expropiación de la empresa exportadora de granos, al tiempo que fue presentada como una de las principales impulsoras del proyecto que sería enviado al Senado para su tratamiento.