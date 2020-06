Cómo es la vida de los vecinos en el cordón sanitario

Muchos vecinos de los barrios La Florida y Vélez Sarsfield debieron aprender a convivir de una nueva manera en los últimos días, con un cordón sanitario por el que básicamente deberán permanecer en sus hogares y no salir en caso de suma necesidad, al menos hasta el jueves.

Es que ayer lunes comenzó un operativo sanitario donde se bloqueó un sector que los comprende ante la aparición de dos casos de coronavirus que sufrieron dos integrantes de una misma familia con domicilio en La Florida, padre e hijo. El objetivo es tener un diagnóstico de si hay otros contagios (se hicieron más de 300 pruebas) y evitar que se produzcan nuevos. De esta manera, se busca interrumpir la cadena de contagios, si es que los hay.

Los resultados negativos de los contactos estrechos de estas dos personas contagiadas trajeron cierta calma y ahora se esperan los resultados de las demás pruebas realizadas ayer al resto de vecinos.

El Periódico recorrió este martes las adyacencias de este sector, que abarca unas 20 cuadras. Muy poca gente circulando en las primeras horas de la tarde, casi nadie. La zona está vallada y con presencia policial.

"Es un momento que no le gusta a nadie, un momento delicado, pero tenemos que adecuarnos a las circunstancias. El problema que nos encontramos nosotros es que a la gente aislada no la dejan salir. Hubo vecinos que nos llamaron preocupados por teléfono para ver si teníamos el almacén abierto y tuvimos que llevarles los pedidos", relató Robert, comerciante del barrio Vélez Sarsfield.

"Es que a veces no es fácil conformar a todos. A mí me parecen muy bien los controles, fuimos con mi familia, pero no sé si fue hecho en el lugar indicado", consideró.







"Prohibido pasar, y salir"

El sector está rodeado por cintas de seguridad y barreras físicas, aunque en calles puntuales el lugar está custodiado por efectivos de la Policía de Córdoba. "Nadie puede salir ni entrar sin autorización. Los vecinos que necesiten algo deben acercarse hasta el límite del bloqueo y alguien desde afuera se lo debe alcanzar. Lo mismo pasa con los comercios que quedaron dentro del sector cercado. La carga y descarga se realiza en el límite del bloqueo", contó uno de los uniformados a cargo de la custodia.

Solo algunas pocas personas circulan por los alrededores y los vecinos que están fuera del bloqueo quizás tengan que caminar cuadras de más para ir a otros comercios ubicados sobre calle Garibaldi.

En ese marco, otro de los policías señaló que, al contrario de lo que sucedió por la tarde, en la mañana "hubo mucho movimiento, principalmente por gente que quería salir y a la cual debimos explicarles la situación".

Sin miedo, pero alertas Robert, que tiene un almacén sobre calle Perú, explicó que toman todas las medidas necesarias y están bien informados sobre el virus. "No hay miedo, pero uno sabe que esto es mortal para personas mayores y que tienen otra enfermedad preexistente. Sí sabemos que es muy contagioso", dijo. "Tenemos alcohol en gel, nos limpiamos después de atender a cada persona. Al local entran de a uno, con barbijo, pero estamos expuestos como cualquiera. Tomamos todas las medidas necesarias, creo que todos nos estamos cuidando de la misma manera", relató el comerciante.







Adultos mayores: "La depresión está latente"

Otro vecino también alertó sobre el problema de la depresión en los adultos mayores, tanto por la pandemia en general como por esta situación de aislamiento temporal.

"Es molesto para la gente grande, acá vive mucha gente grande también y esto nunca lo vivieron. A uno le restringen las salidas justo cuando estaba todo tranquilo y parecía que podíamos empezar a salir, visitar a los hijos y a los nietos", contó Jorge.

"Esto te deteriora, sabemos que en esta época hay que cuidarse de las neumonías, las gripes y ahora esto del coronavirus, pero para el adulto mayor también es la depresión. Esto está más latente y es doloroso", destacó.