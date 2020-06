Construirán un complejo deportivo en barrio Sarmiento

A partir de una gestión del Centro Vecinal de Barrio Sarmiento, se construirá en el sector un complejo deportivo que será dado en comodato a Deportivo Josefina, un club que milita en la Liga Regional de Baby Fútbol.

Así lo dieron a conocer desde la entidad, desde donde indicaron que las gestiones están avanzando a buen ritmo. El predio para entrenamientos estará ubicado en el "Paseo del Belgrano" que bordea López y Planes desde las instalaciones del Centro Vecinal hasta Ingenieros mientras que para el predio ubicado por Av. 9 de Septiembre, entre Olegario Andrade y Liniers se proyecta la realización de una cancha de fútbol.

Víctor Combina, presidente del Centro Vecinal, dialogó con El Periódico y explicó los alcances de la idea: "Cuando habíamos asumido como comisión queríamos hacer un anfiteatro, la idea seguía estando presente pero hay una serie de documentaciones que había que hacer. Primero había que hacer que el Estado, porque esos son terrenos fiscales, nos dieran en comodato al Centro Vecinal".







"Arrancamos a paso firme en septiembre del año pasado. Fuimos al ente que rige para todos esos terrenos del ferrocarril y solicitamos información. Ahí nos dieron toda la información que pedimos, nos dijeron cómo había que hacer todo legalmente para tener ese beneficio. Primero tener la comisión al día, tener personería jurídica, las asambleas al día, los balances al día y gracias a dios el Centro Vecinal lo tiene todo, somos uno de los pocos, a veces lo digo con orgullo y otras veces con dolor que en San Francisco no haya tantos centros vecinales que pueda hace las cosas bien, no es que no quieras sino que no se puede a veces. Hemos presentado todo a este ente. Tuvimos que presentar fotos aéreas un proyecto con los planos hechos por arquitectos, que los hicieron dos arquitectas que tienen el estudio en el barrio que lo han hecho gratis, sin cobrarnos nada", resaltó Combina.

Convenio con Deportivo Josefina

El proyecto surgió a partir de una comunicación entre el Centro Vecinal de Barrio Sarmiento y el Club Deportivo Josefina: "Todo eso nace a raíz de una comunicación que hemos tenido con Ariel Giacone, uno de los fundadores de Deportivo Josefina que está en la Liga de Baby Fútbol. Ya hemos tenido una charla con la Municipalidad, que nos apoyó en todo. Esto está avanzando. Y como ahora tal vez se puedan reabrir de a pocos los deportes al aire libre, hemos puesto esos carteles para que se identifique bien de quiénes son".

En las próximas semanas, en el lugar se colocarán los arcos para que, cuando se permita, los chicos puedan empezar a practicar en el predio. "Pero a su vez también se pidió en esta misma nota que hemos hecho, que en 9 de Septiembre, entre Olegario Andrade y Liniers, donde hay un predio descampado, hacer la cancha de fútbol como tienen Los Andes, Los Albos. En un solo pedido hemos puesto los dos proyectos. Está la nominación catastral y todo lo que legalmente nos han pedido nosotros hemos presentado. El 13 de junio nos llegó un email que había pasado otra etapa de control, como hace el Estado, y cada vez vamos avanzando más, vamos a paso firme, lo que nos respalda es tener las cosas en regla", explicó el presidente del Centro Vecinal.

Si bien no están definidos los plazos en que podrían estar terminadas las obras, desde la entidad se mostraron cautos debido a que, explicaron, se necesitará dinero para realizarlas. "Ahora hay que empezar a cerrar todo el predio, bien, como corresponde. Pero se necesita dinero para todo esto. Quizá más adelante alguno de los padres de los chicos o alguien quiera donar. En un futuro podemos decir 'vamos a vender' o 'vamos a necesitar tejido' y una persona podrá donar 5 metros, otra persona otros 5 metros y así. Creo que esa va a ser la idea para poder lograr cerrar todo el predio", finalizó Combina.