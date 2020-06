Fue brutalmente golpeada y pide acción urgente porque su agresor sigue libre y merodea su casa

Una vecina de San Francisco pidió acción urgente a las autoridades judiciales y policiales luego de denunciar una brutal golpiza en la noche del pasado viernes por parte de su ex pareja, un hombre de 39 años que, según aseguró, permanece libre y todavía merodeando su domicilio pese a que tiene una prohibición de acercamiento dictada por la Justicia.

La mujer dialogó con El Periódico y si bien dijo que recibió comunicaciones de autoridades, alertó de que debían tomarse medidas urgentes ya que el hombre sigue merodeando su domicilio en barrio José Hernández, por lo cual corre serio peligro y tiene mucho temor a salir de su vivienda. Según denunció, si no fuera por un vecino que intervino al ver la agresión la misma hubiera tenido un final trágico.

"Él está libre y si no me auxiliaban los vecinos me terminaba matando, en ningún momento pude defenderme, no me podía zafar", describió Fabiana Sarro (48), la denunciante.

Sarro relató que el pasado viernes se reunió a comer en un local gastronómico con amigas y que aproximadamente a la medianoche, cuando regresaba a su casa en su auto, observó que su ex pareja, Diego Mansilla (39), la seguía en una motocicleta. Al darse, cuenta, la mujer contó que frenó en el bulevar Buenos Aires muy cerca del cruce con la avenida Rosario de Santa fe (ruta 19) y que accedió cuando el hombre le pidió ingresar al auto luego de bajarse de la moto.

"Me agarró del pelo y me entró a dar puñetazos, yo tenía el cinturón puesto y no me podía mover. Alcancé a abrir la puerta y me tiró la cabeza para abajo, ahí trata de ahorcarme y me quedé sin respiración, no tenía forma de zafar. Me decía que cierre la puerta y como pude le dije que me dejara cerrarla. En ese momento pude escaparme y salir del auto", explicó la víctima.

"Quería correr, pero no sabía dónde, él me corría alrededor del auto. Quise llamar a la Policía con el celular, pero me tiró contra el pavimento y me aplastó la cabeza, me pisó la cintura. Me puso el pie sobre mi cara como para aplastarme. Ahí entré a gritar y se ve que la gente me escuchó. Un hombre salió y le gritó que me suelte que había llamado a la Policía. Ahí él reacciona, me suelta y se va en la moto", narró la mujer.

"La gente del lugar me asistió, yo estaba sangrando y con moretones. La Policía vino muy rápido, me llevaron al Hospital y ahí me hicieron las curaciones. De ahí me llevaron a hacer la denuncia", agregó Sarro.

"Y todavía está suelto, me acaban de avisar vecinos que está dando vueltas. Yo no puedo salir, estoy encerrada", alertó la mujer, que también explicó que volvió el sábado a la Policía para solicitar el botón antipánico.

"Cuando cortamos, no dejó nunca de perseguirme. Yo no lo veía, pero sí los vecinos, que tienen muchas fotos. Yo le había puesto una denuncia y no se podía acercar, tenía una restricción perimetral", añadió la mujer.

"Si el vecino no sale a gritar, él todavía me está pegando. No pude defenderme, me agarró de tal forma que no podía hacer nada", contó Sarro, todavía conmocionada por la agresión.

La publicación que denunció el caso en redes sociales