"No es culpa de nadie, se hace para tener un diagnóstico", explicó Aresca sobre bloqueo en La Florida

El jefe municipal habló sobre el cordón sanitario en el barrio donde vive el hombre que sufrió el contagio tras haber tenido contacto con una persona contagiada en Ceres. "He visto en las redes que parece que es el culpable. Esto le puede pasar a cualquiera, él estaba trabajando. No es una persona que quiere tener el virus", dijo.

El intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, explicó que el cordón sanitario y bloqueo de un sector de barrio La Florida se realiza desde este lunes para conocer si hay otros casos positivos de coronavirus y respaldó al hombre de 48 años que sufrió el primer caso dentro de un grupo familiar que vive en el barrio: "Esta persona estaba trabajando afuera, no estaba haciendo nada malo. Le puede pasar a él como a mí y como a todos".

Sobre el operativo sanitario para hacer más de 300 pruebas a vecinos de la zona, el jefe municipal reiteró que se implementó para poder diagnosticar a tiempo posibles contagios, lo que permitirá tomar las próximas decisiones. "Se hace para tener un diagnóstico preciso si hay o no contagios. Pero esto no es culpa de nadie. Hay que saber que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir cuidándose. Esto todavía no pasó. Es fundamental seguir usando tapabocas, mantener la distancia social y lavarse las manos", insistió Aresca en diálogo con este medio.

El intendente advirtió que a medida que se permiten nuevas actividades y horarios, hay más interacción y por ende posibilidades de que haya contagios. "Cuanto más actividades se flexibilicen, más nos tenemos que cuidar. Es fundamental mantener las medidas de precaución. Las flexibilizaciones en materia económicas las vamos a seguir manteniendo. Pero esto es una demostración de que el virus nos puede llegar, somos una ciudad grande y tenemos mucha afluencia de afuera", añadió.

El jefe municipal destacó además que se instaló un puesto sanitario en el control ubicado en el cruce de rutas 1 y 158.

"Le puede pasar a cualquiera"

Sobre el hombre de 48 años que vive en La Florida y que según el informe del Ministerio de Salud se habría contagiado en contacto con otra persona de una localidad de Santa Fe (Ceres), lo cual originó al menos el contagio también de uno de sus hijos, Aresca reiteró que no había que culparlo por contraer el virus. "No hay que marcarlo con el dedo, he visto en las redes que parece que es el culpable. Esto le puede pasar a cualquiera, él estaba trabajando. Le puede tocar a cualquiera de nosotros. No es una persona que quiere tener el virus, es una pandemia que ha tocado a todo el mundo y a San Francisco iba a llegar", evaluó.

"La mejor forma es que nos quedemos cada uno en su casa, esa es la mejor forma de combatir este virus. Y si tenemos que salir por distintas obligaciones, que salgamos con los recaudos necesarios. Hay que tener en claro que hay que lavarse las manos, usar el tapabocas y mantener la distancia", volvió a pedir.

"Hasta ahora los estados nacional, provincial y municipal hicimos todo para cuidar y cuidarnos entre todos. Ahora se le dio la oportunidad a la ciudadanía de comportamiento, y cuanto más flexibilización, más compromiso social y más responsabilidad de los vecinos. Ahora la parte que le queda a los vecinos es que nos cuidemos", concluyó el intendente.