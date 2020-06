La Provincia pidió a los ciudadanos "no relajarse"

La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbas, apeló a la responsabilidad de los ciudadanos, en el marco de las nuevas flexibilizaciones que dispuso el gobierno de Córdoba y el COE con respecto a la cuarentena, sobre todo en la ciudad de Córdoba.

“Uno de los pilares fundamentales es la responsabilidad ciudadana y social que tenemos todos a la hora de empezar con esta apertura de actividades”, subrayó la funcionaria. Recordó, también, que todavía continuamos con el aislamiento y que gracias a que se aplicó de manera rápida y eficaz, la situación respecto a los contagios es más alentadora que en otros lugares del mundo.

“Hace mucho tiempo que se está en cuarentena y la gente necesita tener otra actividad, nosotros venimos con el diario del lunes y por eso estamos en una situación diferente a la de Brasil y Chile, pero a la hora de la apertura uno tiene que contextualizar la situación epidemiológica de cada lugar”, aclaró.

Barbas indicó que para avanzar en la habilitación de cada vez más actividades se analizan los factores económicos, sanitarios, epidemiológicos y sociales, pero advirtió que siempre queda algún imponderable por lo que se apela a la responsabilidad de cada habitante.

"Si los ciudadanos nos relajamos o creemos que esto no era para tanto, puede quedar algún imponderable. No tenemos todas las camas ocupadas y no tenemos un alto porcentaje de mortalidad por lo que cada ciudadano ha hecho aparte de las medidas sanitarias", comentó.

En este marco destacó que, en Córdoba, a la hora de controlar o mitigar un brote las acciones que se realizan son “sumamente rápidas”.

Además, aseguró que desde el Gobierno la decisión siempre es avanzar hacia la salida de la cuarentena, pero “si la realidad epidemiológica demuestra otra cuestión, uno tiene que poder retroceder”.

Por último, remarcó que “es importante que los ciudadanos usen barbijo al salir a la calle, lleven siempre un poco de alcohol en gel” y que en las reuniones familiares “no sean más de 10 personas”. “Miremos hacia adentro y tratemos cada uno de cumplir con lo que corresponde”, concluyó. (Fuente: Cadena 3)