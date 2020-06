Fernández ratificó la intervención de Vicentin: "Estamos rescatando una empresa"

El presidente Alberto Fernández sostuvo esta tarde en La Rioja que el Gobierno "está rescatando una empresa, no quitándosela a nadie", en referencia al caso de Vicentin, y advirtió que si no se interviene esa agroexportadora "va a quedar para capitales que no son argentinos".

"Es un acto de racionalidad económica, que es garantizar que ese polo cerealero no se siga extranjerizando", insistió el mandatario al defender la medida, y agregó: "Por más que algunos se quejen, yo creo en eso".

"Que no nos confundan más, esto es un acto de necesidad económica", sostuvo el mandatario nacional, al encabezar la reapertura de la fábrica textil Hilados, que había cerrado durante el gobierno de Mauricio Macri. (NA)