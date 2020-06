El día que “Pichina” y sus amigos casi ganan el Prode: un gol sobre la hora les ahogó la fiesta

El prode, en palabras de “Pichina” En 2007, en su primera edición, El Periódico le hizo una nota a Héctor Raúl Goyenechea para la sección del ‘entrevistado incógnito’ que consistía en entrevistar a un personaje de la ciudad y que el lector adivine de quién se trataba. En aquella oportunidad, “Pichina” contó con sus propias palabras este episodio. “Siempre hacía una tarjeta combinada con otros compañeros: Barovero, Allasino y me acuerdo que había uno que me dijo yo no participo porque juegan Boca y River. Y me dice: ‘como le vas a poner a Boca ganador de visitante’”, señaló. “El domingo fui a ver a Sportivo y a medida que pasaban los minutos iba preguntando los resultados y me faltaban dos: pum gol de Talleres que ganaba, pum gol de Boca que le ganaba River 2-0. Cuando terminó el partido le digo a Barovero que me lleve a El Tala porque creo que tenía 12 puntos y faltaba el partido de San Lorenzo y Estudiantes que se jugaba el día lunes”, relató Goyenechea en aquella oportunidad “Yo no quería ver el partido, pero fuimos a comer a El altillo y a mirar el partido. De entrada, hay gol de Estudiantes y dije ‘que mal nos veo’. Luego pasó a ganar el cuervo 2-1 y faltaba poco, estábamos esperando, pero vino una jugada donde el juez de línea levanta la bandera porque la pelota se había ido afuera pero igual el jugador tira el centro…”, indicó. “Como el defensor vio que levantó la bandera la agarró con la mano y el árbitro cobró penal. En tiempo de descuento patean el penal y le pasa al aquero entre las piernas. Nos quedamos con esos 12 puntos”, recordó.