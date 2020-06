"Hoy, más que nunca, el club te necesita", el video de Sportivo Belgrano para sus hinchas

Este jueves por la noche el club Sportivo Belgrano publicó un emotivo video institucional en sus redes sociales donde se dirige a sus hinchas con el fin de levantar el ánimo, agradecer y convocarlos a seguir apoyando al club.

Desde el 19 de marzo, la institución se encuentra sin actividades deportivas por la cuarentena y los socios no pueden concurrir a sus instalaciones. A partir de allí se multiplicaron los esfuerzos para sostener la estructura con una importante baja de sus ingresos de publicidad y en la actualidad el sostén de los socios es fundamental.

El relato:

¿Extrañas el club? ¿Extrañas ver las camisetas verde en un campo de juego? ¿Extrañas gritar un gol? ¿Extrañas los asados domingueros en familia antes de ir al Boero? ¿Extrañas a Sportivo?

Esas ganas inmensas de visitar el Boero o el Nicolas Losano las tenemos todos, pero hoy deben esperar y quizás esta cuarentena nos hizo comprende lo dependiente que somos todos de estos colores. Que un domingo sin Sportivo no es un domingo, incluso extrañamos sufrir, el sufrimiento histórico que acostumbró a sus hinchas. "Si no se sufre no es Sportivo" ¿Cuántas veces escuchaste esa frase?

Hubo buenas y malas, alegrías y tristezas, pero siempre estuviste ahí, por eso te pedimos que hoy nos sigas acompañando como lo hiciste siempre, hoy más que nunca el club te necesita, muy pronto estaremos abrazándonos nuevamente.