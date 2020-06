Reiteran que aún no se permite la libre circulación entre localidades

Autoridades locales subrayaron que todavía no se permiten los viajes entre localidades cercanas sin los permisos y justificaciones correspondientes, aunque esto podría cambiar en los próximos días. "No salimos de la cuarentena y no está todo liberado", dijo el intendente Aresca.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) regional destacaron este jueves que todavía no se permite la libre circulación entre las localidades cercanas, incluso dentro del mismo departamento, sin contar los permisos y justificaciones correspondientes a las actividades esenciales habilitadas.

En una conferencia de prensa encabezada esta mañana por el intendente Ignacio García Aresca, las autoridades locales reiteraron que aún no se permiten los viajes entre localidades por ejemplo para visitar a parientes o amigos, aunque aclararon que la situación podría cambiar en los próximos días.

"Esta nueva fase es de distanciamiento social, pero no es que salimos de la cuarentena. Seguimos en una situación en la que tenemos que controlarnos y no está todo liberado", resumió Aresca.

"Entre localidades no se puede transitar. En el protocolo provincial todavía no está la circulación. Las visitas a amigos o familiares dentro del mismo departamento todavía eso no está flexibilizado. Esto es dinámico, pero hoy no está", aclaró Valentín Vicente, director del Hospital Iturraspe y coordinador del COE regional.

Consultado por el decreto nacional que permite la circulación entre departamentos, Vicente explicó que un inciso del decreto establece que una provincia lo puede legislar según su conveniencia.

En la misma línea, el intendente Aresca indicó que el Presidente otorga facultades a las provincias para regular las normas del distanciamiento social, y que desde las provincias se permite a los municipios para que decreten sus regulaciones.