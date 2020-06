Así están trabajando los dispensarios en San Francisco

Por estos días, el funcionamiento de la Asistencia Pública y de los dispensarios va cambiando. En ese sentido Fernando Giacomino, secretario de Salud, se refirió a cómo es el trabajo de cada uno de estos lugares.

"A medida que va transcurriendo la pandemia vamos implementando distintos horarios y distintas actividades. En una primera etapa preparamos la Asistencia Pública con tres consultorios: uno febril seco, uno febril húmedo y uno de diversas patologías, porque si teníamos casos de COVID 19, la persona que los iba a atender necesitaba un traje o una vestimenta especial, la desinfección del lugar necesitaba ser distinta y no debíamos mezclar pacientes con sospechas de COVID 19 con pacientes que vengan, por ejemplo, con un dolor abdominal", explicó el secretario de Salud.

Así, se pusieron a disposición las ambulancias de la Asistencia Pública para buscar a aquellas personas que no podían llegarse hasta el lugar. "Ya llevamos casi 90 días y se desarrolló de la mejor manera esperada, porque no hubo muchas consultas y de las que hubo, la gran mayoría fueron por dengue. También hubo algunas respiratorias, pero de acuerdo a los hisopados no eran de COVID 19", indicó el funcionario.

Los dispensarios

A medida que fueron transcurriendo las semanas, explicó Giacomino, y con la necesidad de la gente de hacer atender sus patologías o enfermedades crónicas, o de hacer controles de niños sanos, se fueron acomodando nuevos lugares.

"Es así que en abril se comenzó a trabajar con áreas de controles de niños sanos en distintos lugares. En mayo se abrió el CEMIRI, que si bien lo utilizábamos para aquellos chicos que necesitaban apoyo escolar, hoy está atendiendo nutrición, psicología, fisioterapia, fonoaudiología. Es un lugar 'blanco' a dónde no teníamos que hace el famoso triage (sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para optimizar la atención y la seguridad de las personas) para saber si venías con fiebre o no para evitar el contagio de las demás personas", indicó el titular de la cartera de Salud.

Y continuó: "Se tomó la decisión de abrir el dispensario del barrio Roque Sáenz Peña con turnos para niños sanos y patologías crónicas, hay un número de teléfono, se sacan los turnos y se atienden en ese lugar patologías crónicas".

En tanto, el Centro de Zoonosis, que funcionaba en un inmueble del Parque Cincuentenario, debió trasladarse al haber quedado dentro del polo sanitario. Así se abrió el dispensario del barrio Bouchard para que las esterilizaciones se realizaran fuera de esa zona.

Luego se abrió el dispensario de barrio Parque con la misma metodología de Roque Sáenz Peña.

Los que abren la semana próxima

Mientras tanto, la próxima semana abrirán los dispensarios de barrio La Milka y San Cayetano. "Por el momento no estaban abiertos porque a los dispensarios va un gran flujo de gente y se manejan con enfermera y administrativos, y después van los médicos en sus respectivos horarios. Pero el gran flujo de enfermeras estaba trabajando en la calle, donde teníamos que cubrir la demanda de vacunación antigripal para mayores de 65 años", aclaró Giacomino.

Cabe recordar que luego de realizarse vacunaciones en hogares de ancianos y en domicilios a adultos mayores, y de vacunarse a grupos de riesgo en el Superdomo, ya en época de distanciamiento social y no aislamiento social, hasta el viernes se vacunará de gripe a todas las personas que resten en la Casa del Niño.







"A medida que va transcurriendo las semanas vamos modificando la atención el los distintos lugares por logística, segundo porque necesitamos que ante un eventual brote o caso de coronavirus esté focalizado en un solo lugar y no que la gente vaya a un lugar que no tenga todas las medidas adecuadas y contagie todo el sector. Si vos tenes fiebre o síntomas sospechosos de COVID te atiendo en la Asistencia Pública. El resto para controles habituales", manifestó el secretario de Salud.

Vuelta a los controles

Sobre el final, Giacomino hizo hincapié en la importancia de no descuidar los controles de salud.

"La gente le tuvo mucho miedo al COVID 19 y dejó las otras patologías y controles de lado, dejo los controles de niño sano, dejó los controles de las vacunas, dejo de asistir a las clínicas. Queremos recalcarle a la gente que si bien hay que tener cuidado con el coronavirus, no hay que dejar de lado las otras patologías porque la gente necesita hacerse sus controles, sean ginecológicos, cardiovasculares, de niños sanos. Que no tengan miedo de ir a las clínicas", finalizó.