Schiaretti adelantó que las reuniones familiares podrán hacerse con traslados en el departamento

Con más de 80 días de cuarentena, todavía los integrantes de muchas familias que viven en localidades distintas aunque cercanas de la provincia de Córdoba no han podido verse. Esto podría cambiar en pocos días ya que en el anuncio de las nuevas flexibilizaciones de ayer martes, el gobernador Juan Schiaretti comentó brevemente en su discurso que en el próximo fin de semana podrían habilitarse las reuniones familiares con traslados de personas en el mismo departamento.

Al hablar de la posibilidad de que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) permita estas reuniones, el mandatario provincial subrayó que no debían considerarse como fiestas de cumpleaños numerosas o casamientos y remarcó la responsabilidad que debían tener los vecinos para evitar situaciones de contagios.

"Hay que ir con prudencia. Seguramente en el interior la reunión familiar del fin de semana que viene se podrá hacer ya no solo con los que viven en la misma ciudad sino también con los que viven, tal cual establece el decreto nacional, en un mismo departamento. Pero seguirá siendo con los familiares directos, los afectos que uno conoce más. Ahí juega más la responsabilidad de cada uno", aseguró Schiaretti en el Centro Cívico de la capital.

El gobernador también insistió en que serán las autoridades municipales las responsables de controlar que las habilitaciones del CEO se cumplan con los protocolos y normas correspondientes. "La responsabilidad de cuidar de que se cumplan la norma del COE, de aplicarla, es de los señores y señoras intendentes. Son ellos los que tendrán que cuidar de que los bares y restaurantes cumplen, son ellos los que tienen que cuidar de que los paseos comunitarios no se constituyan en picnic", detalló

"Tienen que cuidar que las reuniones familiares no sea fiesta de cumpleaños con mucha gente o fiesta de casamiento. Son cosas distintas. Una fiesta de cumpleaños con personas que no son del mismo grupo familiar puede originar muchos contagios, esto es una realidad del momento", agregó Schiaretti.

"Los que practican deportes, son deportes individuales. No es para que haya una multitud", apuntó.

"He visto a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina cómo cada vez que no se respetan los protocolos, que no hay el distanciamiento social, se producen casos y se pueden producir brotes. Por eso vuelvo a apelar a la responsabilidad social de cada cordobés para que esta apertura no se detenga, para que cada vez podamos avanzar un poco más y no tengamos que ser obligados a retroceder porque tenemos un brote. Depende de nosotros", fundamentó el gobernador.