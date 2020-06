Femicidio de Verónica Tottis: "Hay pruebas objetivas que incriminan al acusado", dijo la fiscal

La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, quien investiga el femicidio de Verónica Tottis (44), indicó que "hay pruebas objetivas que incriminan al acusado", haciendo referencia a Julio Saluzzo (45), marido de la víctima que fue detenido en horas de la mañana.

La mujer fue encontrada calcinada dentro de una camioneta Ford Ranger el jueves último a la vera de la ruta provincial 13, entre Villa del Rosario y Luque.

La fiscal descartó desde un primer momento que se tratara de un siniestro vial y con el correr de las horas la hipótesis se inclinó hacia un femicidio.

En conferencia de prensa, Baulies si bien aclaró que no puede brindar ciertos detalles para no entorpecer la investigación de la causa, sí confirmó ante los periodistas presentes que Tottis sufría violencia por parte de su marido con quien convivía junto a sus tres hijos.

La funcionaria judicial también señaló que no había denuncias previas pero aclaró: "No había denuncias porque estaba en un círculo de violencia. Que no haya denuncia no significa que no existiera".

Pruebas

"Con pruebas objetivas me refiero a pruebas que no son testimoniales, es decir pruebas científicas y de la tecnología que nos han permitido ubicar a este hombre en el lugar del hecho, al momento del hecho", explicó y luego agregó: "También hemos podio establecer los motivos que lo llevaron a esto, por eso la calificación de femicidio".

Cerca del mediodía Saluzzo fue trasladado desde la comisaría de Río Segundo a la cárcel de Bouwer imputado de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género.

"Cuando hablamos de femicidio, hablamos de una relación asimétrica de poder donde el hombre ejerce una dominación y una subordinación de la mujer", explicó.

En ese sentido, dijo que la violencia en la pareja venía desde hace años. "Tenemos que cotinuar con la investigación pero prima facie podemos hablar que lo que ocurrió coincide con lo que sucede normalmente en estos casos: celos, persecución y también que la mujer deje de ser sumisa y comience a rebelarse"

Bulies descartó todo móvil económico u otro tipo de móvil del crimen y se enfoca exclusivamente en la violencia de género.

Actuó solo

Según la investigación en la que participan Mauricio Funes, del departamento de Homicidios de la Policía y el subcomisario Gustavo Tomero de Villa del Rosario, Saluzzo actuó solo al momento del hecho y fue premeditado.

Autopsia

Como el cuerpo de Tottis fue completamente calcinado en la autopsia no se pudo determinar aún la mecánica de su muerte. La fiscal explicó que las pruebas científicas se enviaron al departamento de anatomía patológica que podrá determinar en unos 10 días cuál fue la causa de su muerte. Es decir si murió calcinada o si fue asesinada con anterioridad.

Tottis era madre de tres hijos, una joven adolescente, un niño y una pequeña. Era la hermana de Nicolás Tottis, presidente del Festival de Jesús María.

Saluzzo, en tanto, es primo hermano del vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo.

Informe: La Voz del Interior