Cloaca máxima: la obra presenta un 94% de avance y resta el cruce de vías

A través de una conferencia de prensa encabezada por el intendente Ignacio García Aresca y el secretario de Servicios Néstor Gómez, el municipio explicó cómo avanzan los trabajos de cloacas que se llevan adelante por la avenida Caseros. En ese sentido, García Aresca anunció que la obra tiene un 94% de avance, ya que sólo resta el cruce de vía, y estimó que la obra podría estar funcionando en su máxima capacidad dentro del año.

"Estoy contento con esta obra que se está desarrollando y llegando casi a su culminación. Es la última etapa de esa obra que se había prometido en un momento. Hoy estamos en un 94% de la certificación de obra y en esto solamente queda este cruce de vía para poder conectar después a la cloaca máxima", afirmó.

La obra, que había comenzado con una licitación de casi 450 millones, hoy tiene un costo de mil millones de pesos. "Lo importante de esta obra es el beneficio que va a traer para la ciudad, estamos terminando la conexión de la cloaca máxima para poder tener funcionamiento en toda la ciudad", dijo en intendente.







Seguidamente destacó: "Es una necesidad que tenía nuestra ciudad. Si uno se pone a pensar, se le brindaba el servicio a un sector, solamente teníamos un 45%. Había momentos en que la cloaca estaba colapsada, entonces se inició esta obra para darle amplitud y poder tener una planta de tratamiento para 120 mil habitantes. Esta es la última parte de la obra, donde hicimos la unión de calle Caseros y Paraguay donde confluye un sector grande de los troncales cloacales. Esto nos da la posibilidad de llegar a la cloaca máxima y de que podamos tener los fluidos cloacales con tranquilidad de que no va a haber ninguna situación de desborde".

"Son obras proyectadas para mañana, son obras que muchas veces no se quieren hacer porque no se ven, pero traen un alivio grande a San Francisco", finalizó y anunció que esta en particular podría estar en pleno funcionamiento dentro de este año.