El duro mensaje de un astronauta de la NASA a los terraplanistas

Mike Massimino estuvo tres veces en el espacio y asegura que "no entiende" a los que piensan que la Tierra es plana.

Mike Massimino es un experimentado astronauta estadounidense que estuvo tres veces en el espacio y completó dos caminatas espaciales por un total de más de 14 horas. Desde ese lugar del universo, tuvo muchas oportunidades de ver la Tierra a la distancia en toda su redondez.

Por ello, este hombre oriundo de Nueva York está más que certificado para confirmar que el planeta es verdaderamente redondo y no plano, como lo cree todavía, aún transcurrido un quinto del siglo XXI, una parte de la sociedad, englobados en el término "terraplanistas".

"Realmente no tengo nada que decir (a los terraplanistas). No los entiendo. Creo que deberían llamar a sus maestros de la escuela primaria y preguntarles qué pasó, porque deben haberse perdido algo. Realmente no entiendo nada de eso", dijo el astronauta al sitio LadBible.



Massimino dijo también que "trata de evitar" cruzarse con terraplanistas, pero que le ocurre habitualmente. "Hablo con muchos estudiantes de secundaria que creen eso. Por suerte, cuando hablo con ellos generalmente los profesores están presentes".



"Yo pido un maestro de Ciencia para hablar con ellos, ya que eso es un problema que pasa por su educación y comprensión. Al menos yo entiendo eso", agregó.



Massimino, de 57 años, es también docente y participó en su rol de astronauta y actuó en la serie televisiva The Big Bang Theory.

Fuente: La Nación