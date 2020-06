Buenos Aires: intentaron acuchillar a una periodista de Canal 26 frente a su hija

Una periodista de Canal 26 protagonizó un escalofriante momento en la tarde del sábado cuando entraron a su casa y quisieron acuchillarla delante de su hija de apenas tres años.

Se trata de Melisa Zurita, quien vivió una tarde aterradora en el barrio privado "Casco Leloir", en Ituzaingó, luego de que la exmujer de su marido violentara el cerco perimetral, entrara a su domicilio e intentara matarla.

En diálogo con LA NACION, la conductora contó que estaba con su hija en la cama y de pronto vio a la mujer con un cuchillo: "Yo trataba de tranquilizarla, decirle que teníamos que hablar, que nos debíamos una charla. Sabía que venía a todo, la vi con guantes negros de latex y un cuchillo en la mano, me dijo: 'Te voy a matar a vos y a tu hija, ya no hay nada que hablar'".

"Es tremendo. Yo estaba con mi bebé, la tuve que alzar a upa y, cuando ella se dio vuelta, abrí una ventana y me escapé. Salí corriendo, empecé a gritar auxilio pero los vecinos no me escuchaban. Había dos tipos más que me decían: 'Te vamos a agarrar hija de p...'", relató.

La mujer tiene dos hijos con el actual esposo de Zurita. "Hace seis meses que mi marido no puede ver a sus hijos. Ya me había amenazado de muerte y la habíamos denunciado. Lo que pasa es que tiene un padre muy poderoso que fue subcomisario y la va a hacer salir. Yo no quiero eso porque si sale me va a venir a matar", dijo la periodista a este medio.

Según contó, la mujer rompió el alambrado del barrio con una botella, y la conductora pudo ver que "tenía el buzo lleno de sangre". Luego, le robó su camioneta y el celular. "Tengo denuncias de todos los vecinos, que también le hicieron, porque ella vivía acá antes. Conoce todo, pero no sé por dónde entró. También amenazó a la vecina de al lado; le dijo que le iba a matar al hijo, que se lo iba a pisar", dijo.