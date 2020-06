En plena pandemia, la Escuela Municipal de Danzas Árabes apuesta a los shows virtuales

En San Francisco, la Escuela Municipal de Danzas Árabes dirigida por María Eugenia Ferreyra, además de continuar trabajando con clases online apostaron por la realización de shows a través de plataformas digitales.

Así, por ejemplo, el último domingo 24 de mayo participaron del “Show Internacional de Danzas Galil”, un evento organizado por la academia homónima de México. Del mismo participó Ferreyra junto a las profesoras Gimena Magnino y Sofía Caggiano, quienes brindaron tres shows individuales.

“Fue como una prueba. Consideramos que es una forma de no pararnos y a la vez de mostrarnos, que la otra gente nos conozca y salir un poco del encierro, abrirnos y adaptarnos a la situación”, aseguró Ferreyra.

A raíz de ese show, contó, surgieron nuevas invitaciones: “Como nos vieron bailar a las tres dijeron ‘queremos verlas a las tres juntas’. Entonces hicimos como un mini escenario en mi departamento, armamos un fondo, le pusimos un telón, luces. Y este sábado vamos a estar bailando las tres juntas”. El show de las bailarinas locales será a las 21.50, en el cierre del evento.

Para la primera gala, cada una de las profesoras ensayó en su casa, de manera individual, pero para la de este sábado coordinaron esfuerzos.

No sólo las profesoras apostaron a los show virtuales, sino que también optaron por esta iniciativa alumnas de la escuela municipal. Así, el fin de semana pasado dos alumnas avanzadas bailaron en el mismo evento.

“Nos encantó”

Ferreyra destacó la posibilidad de volver a bailar. “Nos encantó el hecho de volver a bailar porque hacía mucho que no lo hacíamos, con eso estamos muy contentas. En lo personal fue lindo reencontrarme con el baile porque hacía más de un año que yo no estaba bailando sola. Estuve muy atrás de las alumnas, dirigiendo. Entonces fue un desafío volver a entrenar, el traje, ponerme en el papel de bailarina y no de maestra”, dijo Ferreyra.

“Lo positivo que rescatamos de hacerlo de manera virtual es que empezamos a conectarnos con gente de otros lugares que tal vez conocíamos pero no tanto. Y al compartir lo mismo por ahí se empieza a generar una relación entre profesores, porque todos nos apoyamos para una misma causa. Hay una relación más directa, hay más unidad”, finalizó.

Para poder ver la gala de esta noche se podrá acceder mediante el siguiente link: Galil Show Internacional De Danza Online

Además esta tarde desde las 15 de las alumnas Infantiles, Caterina Lamberti y Valentina Sandrone estarán participando en el Córdoba Belly Dance Show Online.