Coronavirus: dos nuevos casos y una muerte este viernes en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba informó en la noche de este viernes que en las últimas 24 horas se registraron dos nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia y la muerte de una mujer de 90 años por esta causa. De esta manera, el total de casos es de 468. En total, hasta ahora en la provincia de Córdoba se registraron 33 fallecimientos por Covid-19.

El informe del Gobierno provincial detalló que de los dos nuevos casos uno es importado y corresponde a una persona de Villa Nueva que regresó desde Chile el 30 de mayo pasado, mientras que el otro es un contacto estrecho familiar de un caso confirmado previamente en la ciudad de Córdoba.

Por otra parte, se notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el caso de una persona con domicilio legal en Jesús María, pero con residencia actual en Buenos Aires. De esta manera, en el día de hoy son tres los casos que se suman al total provincial.

Respecto al nuevo fallecimiento por Covid-19, desde Salud precisaron que se trató de una mujer de 90 años, cuyo diagnóstico se confirmó el 16 de abril, fecha desde la que se encontraba internada y presentaba antecedentes de enfermedades previas.

Asimismo, según el informe provincial en las últimas 24 horas cuatro personas recibieron el alta médica. Del total de casos, 289 personas (61,75%) ya se recuperaron y obtuvieron el alta.

San Francisco lleva ya 23 días sin nuevos casos, ya que el último se conoció el 13 de mayo, siendo el tercero hasta la fecha en la ciudad desde el comienzo de la pandemia. Por otra parte, hasta hoy el departamento San Justo lleva registrados 14 casos en total: cuatro en Brinkmann, tres en Morteros, tres en San Francisco, dos en Arroyito y dos en Marull.

Salud agregó que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 44.175 personas. Esto resulta en una tasa de 11.747 personas estudiadas con PCR por cada 1 millón de habitantes. Hoy se efectuaron 1.412 estudios, de los cuales 1.212 son PCR y 200 test rápidos.

Se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transmisión comunitaria, según constató la cartera sanitaria.

En este enlace se pueden ver todos los casos diferenciados por localidad y departamento al 5 de junio (PDF).



Ver tablero de situación en Córdoba

El detalle en Córdoba

Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se ha notificado un total de 16.254 casos, de los cuales 14.772 han sido descartados y 468 se confirmaron.

De esas 468 personas, 289 (61,75%) se recuperaron (alta); 77 (16,46%) se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario; 33 (7,05%) en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias; 35 (7,47%) en tratamiento hospitalario (internados), 33 (7,05%) fallecieron y 1 (0,22%) se encuentra en investigación porque corresponde al caso de CABA con domicilio legal en Río Cuarto notificado en el SNVS el 31 de mayo, de quien, hasta el momento, no se cuenta información de su estado clínico.

De las 35 personas con tratamiento hospitalario, 28 (80%) se encuentran en piso sin oxígeno; 2 (6%) en piso con oxígeno; 1 (3%) en unidad de cuidados intensivos (UCI) y 4 (11%) en unidad de terapia intensiva (UTI) con asistencia respiratoria mecánica (ARM).

Operativos identificar

La Provincia añadió que continúan realizando los Operativos del Programa Identificar en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de casos compatible a Covid-19.

En el día de hoy los operativos de ampliación diagnóstica se llevaron a cabo en Lamadrid y Jacarandá. De esta estrategia sanitaria participaron 32 integrantes del equipo de salud y se realizaron en total 255 estudios, de los cuales 55 corresponden a toma de muestra con hisopados (PCR) a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos o presentaban síntomas, y 200 test rápidos en el marco de un muestreo poblacional en esas zonas. Las muestras de los hisopados están siendo procesadas por el Laboratorio Central de la Provincia.

* Cabe aclarar que el total de casos de Covid-19 para la provincia de Córdoba (468) registra una diferencia con lo publicado por el Ministerio de Salud de la Nación (464) debido a que el Gobierno provincial considera tres casos de personas con domicilio en otras provincias (San Luis, Santa Fe y Mendoza), que fueron diagnosticadas y asistidas en Córdoba hasta su recuperación. Además, el reporte de hoy tiene un caso más de diferencia sobre el total para Córdoba, debido a que por un desperfecto ocurrido esta tarde en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), no pudo notificarse al SNVS uno de los casos confirmados hoy por el Laboratorio Central de la Provincia ni el fallecimiento. Al no impactar esta información en el Sistema, el Ministerio de Salud de la Nación no pudo acceder a esos datos para poder informarlos en su reporte.