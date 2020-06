Habilitan bares, restaurantes y reuniones familiares en el interior de Córdoba

Las reuniones no podrán ser de más de 10 personas. Bares y restaurantes podrán funcionar luego de que se autoricen los protocolos, que el gobernador Schiaretti estimó para mediados de la próxima semana.

El gobernador Juan Schiaretti anunció hoy que en el interior de Córdoba se permitirán desde este fin de semana las reuniones familiares de hasta 10 personas y también que se retome la actividad en bares y restaurantes, luego de que las autoridades locales autoricen los protocolos propuestos. El mandatario provincial estimó que los establecimientos gastronómicos podrán estar abiertos en la próxima semana.

El anuncio fue realizado en la mañana de este viernes en el Centro Cívico luego de la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y tras la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio decretada por el Gobierno nacional.

Las nuevas flexibilizaciones no rigen todavía para la ciudad de Córdoba, donde no se informaron cambios. Las autoridades provinciales explicaron que esperan tomar decisiones similares para la ciudad capital en la próxima semana.

Las reuniones familiares estarán permitidas solo los fines de semana y solo en el ámbito local, es decir que no se permitirán traslados a otras localidades para ello.

"Si hay algo que es importante es poder juntarse con la familia. Hace mucho tiempo que por ahí los hijos no ven a sus padres, que por ahí sus nietos no ven a sus abuelos, y viceversa", dijo el gobernador, que resaltó que no se podían superar las 10 personas.

Respecto a la reapertura de bares y restaurantes, aclaró que aún deben habilitarse los protocolos y coordinar con las autoridades de cada municipio. "Hay que coordinarlo con todos los intendentes, porque serán los intendentes los que habilitarán el funcionamiento en lo que es la nueva normalidad. Seguramente hacia mitad de la semana que viene podrán funcionar, cuando se hagan los protocolos del COE y se coordine con los intendentes su implementación", precisó Schiaretti.

"En la ciudad de Córdoba espero que el próximo viernes podamos decirles que el fin de semana se pueden juntar con su familia. Si todo sigue como hasta ahora, en una semana podremos estar habilitando las reuniones familiares en la ciudad de Córdoba", señaló el mandatario provincial.

Schiaretti hizo hincapié en que en esta fase de "nueva normalidad", las medidas preventivas seguirán muy presentes al no haber vacuna contra el virus. "Ahora que se viene la nueva normalidad, como le llaman algunos, todos tenemos que saber que al no haber ni cura ni vacuna, esta nueva normalidad es diferente a cómo nos movíamos hasta que apareció el virus. Va a haber que usar el barbijo, va a haber que respetar la distancia, va a haber que acostumbrarse por un tiempo a convivir con esto para poder vencer a la pandemia y que nos haga el menor daño posible", resumió.

Nueva fase

"Estamos entrando a una nueva fase del combate a esta pandemia que es el coronavirus, de la cual no hay todavía ni antídotos ni vacunas, y cuyo epicentro, según los últimos datos, se ha trasladado al continente americano. Esta fase la haremos como lo vinimos haciendo hasta ahora, de manera coordinada con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, con el Estado nacional y de acuerdo a las recomendaciones que nos hace el comité científico de Córdoba y las determinaciones que toma el COE", destacó Schiaretti.

El gobernador aseguró que seguirán tomando decisiones de la misma forma que hasta ahora para ir liberando más actividades. "Cuidando dos cosas que me parecen centrales. Que son la salud de los cordobeses y por otro lado las libertades individuales, estos son dos preceptos guías de todo nuestro accionar. Y ahora necesitamos que tomen este concepto todos los dirigentes sociales, empresariales, sindicales, de las organizaciones y de todos los estamentos de al sociedad. Que actuemos solidariamente. Actuando así no tengo dudas que nuestra Córdoba va a recuperarse", señaló.

"La crisis económica desatada por el coronavirus es superior sin dudas a la del año 2001, pero Córdoba la va a superar como superó muchísimas dificultades a lo largo de la historia. La va a superar si actuamos de esta manera, coordinadamente el Estado junto al sector privado, decidiendo en conjunto las medidas que vamos tomando, y si actuamos liberando cada vez más las actividades y la circulación de nuestra gente, de manera responsable, prudente y decidida" añadió.