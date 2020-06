Iván Juárez y un proyecto que hace historia en San Vicente

San Francisco, otra mentalidad Las comparaciones son odiosas y los factores que influyen en esta determinación pueden ser varios, pero existe una diferencia abismal entre el fútbol de San Francisco y el de Rafaela. La vecina localidad santafesina tiene a seis equipos compitiendo en liga federada -tres en competencias de AFA- y nuestra ciudad solo tres en liga -y uno en AFA-. En nuestra ciudad se han perdido los viejos clásicos de barrio cuestión y la competitividad entre clubes ya no es pareja porque los objetivos también son distintos. Juárez dio su visión sobre esta perspectiva. “Nací en San Francisco, yo juegue la Liga Amateur en Frontera y uno recuerda los viejos clásicos que se perdieron por la misma idiosincrasia de los sanfrancisqueños de creernos más en cierto momento. También yo creo en cierta forma que los chicos están mucho tiempo en el baby”, explicó. “Acá en Liga Rafaelina los chicos 2008 ya juegan en cancha de 11, no hay baby, juegan en la cancha principal y hay una diferencia muy grande porque hay muchos equipos, mucha competitividad y eso te da la posibilidad de apostar por el club de barrio, de apoyar el desafío de seguir creciendo. Me ha pasado que he traído chicos que allá son cracks y acá estuvieron de paso…”, destacó. “Pero me pone contento ver que hay clubes que se reestructuran como La Milka o Iturraspe porque San Francisco lo necesita. Hay que cambiar las cabezas, pero creo que el proceso tiene que venir desde abajo, apuntar a los más chicos y entrenarlos como se lo merecen”, indicó Juárez. “En Rafaela también pasó que Atlético marcó la diferencia y a partir de ahí de alguna forma todos han copiado ese modelo. En San Francisco hay muy pocos equipos para llegar a eso…”, explicó.