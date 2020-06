Vecinos de La Milka reclaman por agua estancada

Un grupo de vecinos de La Milka reclamó que por agua estancada en un sector del barrio. También, por terrenos con yuyales y por la existencia de un pino a punto de caerse.

"Esta es Santa Fe, Mendoza está peor. En este sector de Av. 9 de Septiembre hasta La Rioja y de Yrigoyen hasta 1º de Mayo queda el agua, ahora hay poca agua porque no hay lluvias. No se niveló bien, por lo tanto el agua no va, queda estancada. Da la vuelta ala manzana. Cuando vienen, tapan los pozos, pero no sé cuánto tiempo hace que no arreglan la calle", reclamó Griselda, una vecina.







La mujer aseguró haber elevado los pedidos al Centro Vecinal y al municipio, aunque sin respuestas hasta ahora. "Nos dijeron que iban a venir. Las calles tendrían que ser más altas, el agua llega a la esquina y se hace un pantano. Estas dos cuadras (Santa Fe y Rioja) quedan rodeadas de agua, con mal olor y en el verano con mosquitos", explicó.

Además, solicitó que se intime a los propietarios de los terrenos baldíos para que les realicen mantenimiento. "Hay basura. Acá la gente es responsable, no sabemos quiénes tiran, nosotros tratamos de limpiar y acomodar, pero hay yuyales. Entonces le pedimos a la Municipalidad que intimen a los dueños de estos lotes, que paguen como pagamos todos, somos ciudadanos iguales a cualquier otro, necesitamos sacar estos pastizales y esta agua servida. Que vivamos dignamente, La Milka es un barrio olvidado", sostuvo.

En tanto Nicolás, otro vecino del barrio, pidió por la extracción de un pino, ubicado sobre Santa Fe al 1300, a punto de caerse.