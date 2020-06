En el día del cuarteto, La Mona Jiménez les deseó felicidades a sus colegas

“Hola amigos, estamos en el Día del cuarteto, 4 de junio, y les quiero mandar un beso a todos los colegas y en especial a los bailarines y bailarinas, son ellos los que nos dan fuerza para que nosotros cantemos con todo el amor”, dijo Carlos “La Mona” Jiménez en el video que compartió desde su cuenta oficial de Twitter, con motivo de las celebraciones por el Día del cuarteto.

“Les quiero decir que tantos mensajes que me han mandado me han dado mucha vida y les quiero decir que no puedo hacer el vivo que me piden porque tengo que salir con los músicos y yo soy una persona de alto riesgo”, explicó, dejando entender que su condición le prohíbe salir de su casa para reunirse con sus colegas a hacer música.

“Los extraño mucho, los quiero, y les deseo mucha suerte a mi segunda familia que tanto me quiere y me desea suerte, no me voy a bajar del escenario, yo me voy a subir al escenario el día que, si Dios quiere, si Dios me da fuerte y suerte cuando se abra la ventana de la alegría yo voy a estar arriba del escenario para cantarle a todos ustedes”, afirmó.

“Nos vemos cuando pase toda esta situación. Estoy encerrado, pero me estoy cuidando. Nos vemos”, se despidió.

¡¡Feliz Día del Cuarteto!! pic.twitter.com/SDhN7a5e4Y — La Mona Jiménez (@cmjoficial) June 4, 2020

Fuente: La Voz del Interior