Ya está el calendario de pagos del IFE en junio 2020

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el calendario de pagos de junio de 2020 para segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos, que comenzará a partir del lunes 8 de junio. Se trata de la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.

Los pagos de este segundo bono de 10.000 pesos comienzan 8 de junio para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para quienes declararon una CBU con DNI terminado en cero. Luego el pago irá avanzando día a día en base al número de terminación de cada DNI, y en el tramo final se abonará a quienes hasta el momento de la inscripción no informaron cuenta bancaria.

La Anses nformó que quienes cobraron el primer bono volverán a cobrar el segundo y que no es necesario que se inscriban en ningún lado. Asimismo, no se abrirá una nueva inscripción, por lo que quienes no se inscribieron al primer IFE no podrán acceder al segundo.

El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.

¿Cuándo se cobra el IFE en junio de 2020?

DNI Pago en cuenta bancaria

0 Lunes 8 de junio

1 Martes 9 de junio

2 Miércoles 10 de junio

3 Jueves 11 de junio

4 Viernes 12 de junio

5 Martes 16 de junio

6 Miércoles 17 de junio

7 Jueves 18 de junio

8 Viernes 19 de junio

9 Lunes 22 de junio

¿Cuándo se paga el segundo IFE en junio al resto de los beneficiarios?

El Gobierno informó que entre el 23 de junio y el 6 de julio se le depositará a quienes eligieron cobrar el beneficio por CBU. También se les depositará entre esas fechas a quienes tienen CBU pero habían elegido otro método de pago.

Finalmente, Anses anunció que a quienes no tenían cuenta bancaria al momento de inscribirse se les otorgará una para que puedan cobrar esta ayuda económica, en lugar de hacerlo por otros medios como el Correo Argentino.