Estudiante de San Francisco pide ayuda para ganar un concurso internacional

Gonzalo Chiosso (17), un estudiante de sexto año del Instituto Pablo VI, necesita ayuda para ganar un concurso internacional.

Según contó a El Periódico, se encuentra participando de un concurso internacional que se llama EF Challenge (por sus siglas en inglés de la empresa que lo organiza: Education First) y para poder quedarse con el premio necesita juntar "likes" en un video publicado por él en Youtube.

"Todos los años esta empresa emite una pregunta a la comunidad internacional. Este año es 'what global issue are you most passionate about solving?', es decir, '¿qué problema global te apasiona resolver?'. Yo elegí la problemática del agua e hice un video con las condiciones solicitadas para poder participar. Las mismas cambiaron por la situación actual y ahora necesito de su ayuda ya que tengo que obtener la mayor cantidad de 'Likes' posibles en el video", explicó Chiosso.

Para ayudarlo, los interesados deberán ingresar al link del video y ponerle 'Me Gusta'.

El estudiante recordó que antes de la pandemia se iban a seleccionar a 20 jóvenes de todo el mundo para que obtuvieran el premio. Por la situación actual, el Foro 2020 fue suspendido, pero el concurso sigue en pie. Ahora, explicó, se van a seleccionar a tres jóvenes, dos serán elegidos por el jurado internacional de EF mientras que el tercer lugar quedará vacante para ser ocupado por el autor del video que más "likes" obtenga en su video de Youtube. Los tres pasarán a la final del EF Challenge 2021.

El premio, informó, se basa en la participación del Youth Leadership Forum (Foro de Liderazgo Juvenil) en New York, Estados Unidos, estando en uno de los campus de EF tomando clases de inglés, debatiendo sobre temas de importancia global y haciendo diferentes visitas (una de ellas es la visita guiada a la sede de la ONU que se ubica en dicho lugar).

"Es por todo lo mencionado anteriormente que necesito de la ayuda de todos para juntar 'likes' y así poder pasar a la final", anunció. Cabe aclarar que tiene tiempo de recopilar "likes" hasta el 15 de junio de 2020.