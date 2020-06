Buffa: "Sería irresponsable ponerme a comparar los números de este virus con los de la gripe o la neumonía"

Las críticas a la forma en que implementa la cuarentena el Gobierno de Alberto Fernández tomaron fuerza en los últimos días por parte de políticos de la oposición, incluyendo quienes reclaman el fin de la medida pese a las advertencias sanitarias de especialistas en salud pública.

Y es claro también que hay muchas familias y personas con muchas dificultades económicas y laborales a la expectativa de nuevas flexibilizaciones, muchas de las cuales aún no pudieron volver a la actividad y que también reclaman poder volver a trabajar lo antes posible y con medidas de seguridad, como muchas otras actividades que ya lo hacen.

Sin reparar en los resultados que tuvo hasta el momento la cuarentena en Argentina, sobre todo en comparación con países como Brasil o Estados Unidos, algunos sectores políticos se centraron en los últimos días en cuestionar la duración del aislamiento o la falta de flexibilizaciones.

Rodolfo Buffa, médico infectólogo y jefe de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe, reconoció que el reclamo de parte de las personas que la pasan mal ante las dificultades económicas lleva "algo de razón”, pero también aclaró que surgieron cuestiones políticas en el medio de las que prefiere no opinar.

De lo que sí está seguro Buffa es que el efecto de la cuarentena dio y sigue dando sus frutos. Además, en una entrevista con El Periódico cuestionó las comparaciones del coronavirus con otras enfermedades estacionales y apuntó: “De este virus nadie sabe nada, es muy irresponsable hacer comparaciones”.

- ¿Existe un amor por la cuarentena como se dice?

La cuarentena está dando sus frutos, por lo menos lo que pasa en San Francisco donde prácticamente no tuvo movimiento con la Covid-19 (sólo tres casos importados a nivel local y 14 en el departamento San Justo). Todos tuvieron el alta, ninguno se vio afectado catastróficamente por esto. Definitivamente en nuestra zona no hay circulación viral, se supone que puede llegar como dicen los expertos pero no será un acto masivo que de alguna forma desestabilice la situación en el departamento San Justo. Sí pareciera que el sistema está parado en sí, lo miro desde el ámbito de la salud y es porque la gente entendió lo que era el aislamiento pero también tiene miedos, por eso va menos a las clínicas, va menos al médico. Hay menos movimiento. Si eso es bueno o malo, no lo puedo decir ahora. Muchos dicen que esta falta de asistencia a los centros de salud se verá reflejado en que la gente tendrá otras enfermedades o el haber descuidado las que tenía puede tener consecuencias en el futuro cercano. Pero no lo sé.

- Si retrocede un mes o mes y medio: ¿cómo veía a San Francisco en el mes de junio que ya inició?

Esperábamos como pico alto la segunda quincena de mayo, luego se anunció para la segunda quincena de junio y para esto hay tiempo porque los fríos empezaron a venir ahora. Teníamos pintado un panorama de que esto iba a ser catastrófico, todo se aumentó por tres o cuatro en la capacidad hospitalaria pero sólo usamos un 5 por ciento de lo que se preparó.

- ¿Efectividad de la cuarentena obligatoria?

Es indiscutible que esto es producto y fruto de la cuarentena, que sostengo estuvo muy bien hecha. Es suficiente compararse con otros países, en esto el país tuvo un éxito tremendo a la fecha. ¿Cómo sigue? No lo sé, pero uno estima a que como nos preparamos no deberíamos pasar por algo catastrófico.

- En estos días se oyeron comparaciones con otras enfermedades como la gripe y la neumonía que el año pasado dejaron un tendal de muertos. ¿Es válido el análisis?

Estos datos de que la gripe y la neumonía matan tanto por año y no se compara con la Civid-19… de este virus no se sabe nada. Todo lo que se diga hoy son cifras absolutas, por eso, en estadísticas las cifras absolutas no sirven para nada. No me sirve saber si murieron cien mil o 50 mil personas, sino que hay hablar en tasas, coeficientes, densidades. Si no se habla de eso no se pueden hacer comparaciones. Entonces, hoy la cantidad de muertos e infectados impacta como número, pero no nos dice nada. Cuando vos te ponés a sacar tasas de letalidad, probablemente las del Covid-19 sean menores que la de gripe. Pero nadie puede ponerse a analizar esto porque este virus nuevo no pasó siquiera un período anual. Para estudiar una epidemia o el comportamiento de un virus se necesita por lo menos que pasen dos ciclos anuales. En el tercer año, uno puede tener apreciaciones de lo que hace el virus.

- ¿Hay irresponsabilidad entonces cuando se hace esta comparación?

Sería muy irresponsable ahora en ponerme a comparar los números de este virus con los de la gripe o la neumonía. Quien da estos datos hoy no debe ser leído porque no sabe lo que está diciendo.

- Pero la gente lo escucha en los medios de comunicación…

Por eso repito, la cantidad de infectados no dice nada. Por eso hay que ser prudentes en la interpretación de los datos.

- ¿De qué nos debemos cuidar en San Francisco?

Somos una zona roja por la cantidad de habitantes y no porque esté el virus, lo que tiene una racionalidad. Como comunidad, la ciudad puede estar más abierta, con más reglas de flexibilización y menos de cuarentena. Pero se debe tener en cuenta que cuando flexibilizás abrís la migración de personas para lo que sea, entonces mucha gente debe ir a zonas donde el virus está y se expone, como señaló Pedro Cahn (infectólogo y asesor del Gobierno), ‘nosotros somos los que vamos a buscar el virus’. Entonces cuando empezamos a ir a Córdoba alguno vendrá con el virus. Es indiscutible que ahí vamos a empezar a tener focos, lo que también es necesario que exista. Pero bueno, una cosa es tenerlo controlado con alguna cantidad de casos por mes y otra es un abarrotamiento del sistema, a lo que no se debe llegar.