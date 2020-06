La respuesta del Presidente a una alumna que le preguntó si podría hacer el juramento a la Bandera

El presidente Alberto Fernández se comprometió a evaluar un pedido que le hizo una alumna de cuarto grado de la provincia de Neuquén, a través de la red social Twitter, para que se pueda desarrollar el tradicional acto de promesa a la bandera el próximo 20 de junio.

"Gracias @nanystark ! Feliz cumple Celina! Qué linda carta me escribiste y qué linda idea tuviste! Es muy importante jurarle lealtad a nuestra bandera. Así que voy a tomar tu idea y la voy a hablar con los médicos y los gobernadores a ver si podemos hacerlo. Cuidate mucho!!", publicó a la medianoche Fernández en su cuenta de Twitter.

Fue en respuesta a una carta que le envió una estudiante de cuarto grado de la ciudad de Plottier, en la provincia de Neuquén, llamada Celina Uribe quien le hizo un pedido especial al Presidente.

Gracias @nanystark ! Feliz cumple Celina! Qué linda carta me escribite y que linda idea tuviste! Es muy importante jurarle lealtad a nuestra bandera. Así que voy a tomar tu idea y la voy a hablar con los médicos y los gobernadores a ver si podemos hacerlo. Cuídate mucho!! https://t.co/odHbbm7cpx