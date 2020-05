Tandil: un geriátrico puso un “abrazador” para darle ánimo a los abuelos

En el Hogar Reminiscencia de la ciudad de Tandil, ubicado en calle Montevideo 365, tuvieron la idea para ayudar los adultos mayores que viven ahí, para lograr que estén más cerca de sus seres queridos.

Anahí Soulié explicó que armaron un dispositivo en la puerta, para que puedan abrazarse con los suyos, teniendo en cuenta todos los cuidados necesarios. “Lo saqué de internet, miré unos geriátricos en España que lo tenían y nos pusimos en campaña. Lo estudiamos bien, estuvimos dos días mirando que no entrara aire. Sabemos que estéticamente no es lindo, pero queríamos que estuviera firme, adaptándolo a la puerta”, detalló.

Comentó que “para las abuelas se están haciendo muy difíciles estas últimas semanas, extrañan mucho. Un día de ellos es como si fuese un año, hay abuelas muy grandes que nos planteaban que les digamos que pasó con sus familias, porque veían que pasaban autos y gente caminando, mientras ellas no podían ver a sus hijos”.







“Acá somos 20 personas trabajando, pasamos a ser sus familias, nos tuvimos que adaptar a ser peluqueras, manicuras y todo para dejarlas conformes. Hicimos juegos, gimnasia, pero ya los últimos días no nos querían ni ver, estaban cansadas de nosotros”, agregó.

Sobre el “abrazador” que pusieron en práctica, menciona que “cuando les dimos la sorpresa, les encantó, están fascinadas. Se levantan con ganas, se preparan, se pintan, se peinan porque van a venir sus hijos a verlos. Fue una manera de devolverles algo de lo mucho que nos dieron. Esto está también para los demás abuelos, me gustaría que en los otros hogares también tengan la posibilidad de compartir esto. Que vengan, que pregunten, que acá vamos a estar para contarles lo que nosotros hicimos”.

Obviamente, los abuelos y sus familias, están muy agradecidos con el sistema. “Tengo el primer video, lo miro todos los días y es mucha emoción. Amo este trabajo, vengo contenta a mi casa. Durante estos tres meses he dejado a mi familia de lado por estar acá y no me arrepiento porque esto me da una gran satisfacción. Con mi equipo le metemos muchas ganas, porque los abuelos lo están sufriendo mucho, nosotros tenemos la posibilidad de salir pero ellos están prácticamente presos, más allá del cariño que nosotros les podamos dar”, dice.

Fuente: Diario de Tandil