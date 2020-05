"Es una estafa a los trabajadores": en San Francisco también marcharon contra la reforma jubilatoria

Las seccionales locales de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que se ven afectados por la reforma previsional aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial, se movilizaron este viernes ante lo que consideran un “ajuste”.

Bajo el lema “Sí nos perjudica”, en referencia a la Ley 10.694, los sindicatos Suoem, Asociación Bancaria, Judiciales, UEPC, SEP y Luz y Fuerza Regional, se concentraron en la intersección de las avenidas Universidad y Cervantes de nuestra ciudad para luego realizar un recorrido por los bulevares principales de San Francisco.

En referencia a esta protesta, Víctor Lescano, secretario general del Suoem, señaló que la manifestación "es en repudio a una estafa a todos los trabajadores aportantes la caja de jubilaciones".

"No tengo dudas de que esta decisión política del Gobierno Provincial, en el momento que lo hace y como hizo esta aprobación express ha sido una estafa a los trabajadores sobre todo porque no tuvo voluntad de diálogo. Sabiendo que la Provincia tiene problemas económicos con el endeudamiento no tuvo la mejor idea que transferir la caja a la Nación porque la Nación ya no puede sostener el déficit de ellos", indicó.







"Metieron la mano dentro de la caja de los trabajadores, el ministro de economía Osvaldo Giordano fue interventor de la caja y él debe dar explicaciones. La caja está en déficit porque la desfinanciación ellos, sacaron recursos con un plan de precarización en todo los estamentos del estado nacional, provincial y municipal, por eso hay tantos trabajadores precarizados como monotributistas, becados, de planes sociales, nada ayuda a que esto se solucione. Esto recién empieza y va a seguir", agregó Lescano.

Por último, el secretario general de Suoem señaló que "todavía falta la reglamentación. Esperamos que dentro de la reglamentación podamos llegar a un acuerdo".