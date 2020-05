La UTA denunció que la situación de los conductores del interior del país "es de suma gravedad"

El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezado por Roberto Fernández, consideró hoy que "es de suma gravedad" la situación de los trabajadores conductores del interior del país debido a la falta del pago de salarios y pidió que los subsidios que el gobierno nacional y los provinciales destinan a las empresas "sean dirigidos directamente a los 32.600 trabajadores afectados" por la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

A través de un comunicado de prensa, la conducción de la UTA se dirigió a los trabajadores del sector, a las autoridades del Transporte Nacionales y Provinciales y al público usuario y planteó: "Estamos con semanas de padecimiento por la falta de prestación del transporte de pasajeros" en distintos puntos del país.

"La situación que se atraviesa resulta de suma gravedad para los trabajadores del transporte del interior del país, quienes no pueden a la fecha cobrar, pese a haber trabajado", denunció el consejo directivo de la UTA.

En ese sentido, advirtió que "habiendo transcurrido prácticamente todo el mes en curso" todavía no hubo "ningún compromiso empresario para dar cumplimiento a la deuda salarial" y denunciaron que "muy por el contrario, se amenaza con despedir y recortar salarios a los trabajadores".

"Por esto solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales que los subsidios a la actividad, por 1.500 millones de pesos de Nación y por 800 millones de pesos de las provincias, destinados mensualmente para sostener al transporte, sean dirigidos directamente a los 32.600 trabajadores afectados", insistieron los dirigentes.

Los sindicalistas del transporte automotor argumentaron: "Lo dicho no resulta otra cosa que la premisa de solidaridad expresada por el Presidente (Alberto Fernández cuando dijo) 'No podemos ante semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir. Acá de lo que se trata, para muchos de esos empresarios, es de ganar menos, no de perder´".

"Con ello, les decimos y ratificamos: Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos y así lo vamos a hacer respetar”, advirtieron desde la conducción de la UTA.