Estrella del Sur y una tribuna con sentido de pertenencia

"Quedé impresionado" Lucas Quiroga es nieto de José y cuando conoció la historia contó que al principio mucho no le creía. "Cuando me contó quedé impresionado porque yo no sabía quién había hecho la tribuna. Yo no le creía, pasó el tiempo y me enteré, me fueron contando...", dijo el delantero de la categoría 2008. "Yo elegí a Estrella por mi abuelo y mi papá, yo quería jugar donde jugaron ellos y donde mi abuelo hizo la cancha. También quiero que mis hijos y mis nietos vengan a jugar acá", agregó el pequeño.