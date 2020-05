Dura acusación contra el gobierno de Macri por la causa AMIA

Mario Cimadaviila, ex titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, acusó al ex ministro de Justicia, Germán Garavano, de "obstruir" a la querella.

El ex titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, afirmó esta tarde que "en el Gobierno anterior no había interés en aportar a la investigación y sí un interés en que algunos imputados fueran absueltos", al tiempo que acusó al ex ministro de Justicia, Germán Garavano, de "obstruir" a la querella.

El dirigente radical, que renunció a la Unidad Especial en 2018 con críticas a la gestión de Mauricio Macri, se presentó ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y relató su experiencia en el organismo que se representaba al Estado en la querella del juicio por encubrimiento del atentado.

Cimadevilla apuntó contra "colaboradores del ministro Garavano" por "entorpecer" la tarea de la Unidad en la querella, y disparó: "Acá hubo actos de obstrucción con resoluciones ministeriales, decretos del Poder Ejecutivo, disposiciones de gobierno que apuntaban a obstruir la investigación que llevábamos adelante".

"No tenía el Gobierno anterior mucho interés en saber qué había pasado en la AMIA", sostuvo el ex funcionario, al tiempo que señaló que "sí había un interés en que algunos imputados fueran absueltos" y recordó que el Estado desistió de acusar a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por su rol en el primer juicio de la AMIA.