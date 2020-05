Dos estudiantes de UTN se graduaron tras defender su trabajo final de manera virtual

Dos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información de nuestra UTN San Francisco, Carlos Carrara y Sofía Gaggi, se recibieron de ingenieros días atrás, luego de realizar la defensa de manera virtual, de su trabajo final, denominado “Gestión de reservas de consignación de equipajes mediante plataforma web/móvil”.

Esta es la primera vez en nuestra casa de altos estudios que dos estudiantes alcanzan su título de Ingenieros en Sistemas de Información defendiendo su trabajo final de manera virtual. Cabe recordar, que hace unas semanas, tres estudiantes de Ingeniería Química, se graduaron bajo esta modalidad, en nuestra Facultad.

El trabajo presentado por Gaggi y Carrara consistió en una aplicación, llamada WeKeep, que tiene como objetivo desarrollar una solución integral de software, que permita a los viajeros, localizar de manera eficiente y ágil, tiendas que les ofrezcan servicio de consigna de equipajes, dentro de cualquier ciudad, ofreciendo seguridad a los usuarios y pudiendo elegir ellos mismos, los horarios de depósito y retiro del equipaje.

“La solución planteada generará un impacto en la sociedad, tanto para los viajeros que verán su problema con el equipaje resuelto, como para las tiendas, que encontrarán aquí una nueva manera de generar ingresos y de atraer potenciales clientes a sus locales. Por otro lado, el impacto tecnológico de este proyecto, ayudará a que la sociedad tome ventaja de la tecnología, la cual se ha vuelto una parte importante para el día a día de la sociedad, y le permitirá afrontar problemas que, hasta entonces, no tenían solución”, explicaron en la presentación.

Consultada sobre esta experiencia, Sofía Gaggi señaló que defender su trabajo final de manera virtual “evidentemente no estaba en los planes, lo que uno se imagina desde que ingresa a la Facultad es presentar la tesis junto a todos tus amigos y familiares, pero bueno, es algo que no es posible en estos momentos y nos adaptamos a la nueva realidad. Podría decirse que el objetivo es recibirse, no importa cómo”.

“Fue raro también el hecho de ni siquiera estar junto a mi compañero que hace más de un año que venimos con este proyecto juntos, y tuvimos que terminar todo de manera remota, tanto la presentación como la práctica, hicimos todo por videollamada. Pero nos adaptamos a lo que la cuarentena implica y pudimos recibirnos felizmente y de hecho salió bastante bien la presentación al final. Por suerte no tuvimos problemas en cuanto a conectividad u otras cosas que pueden surgir”, agregó.

La ingeniera Gaggi destacó además que “en estos casos la Facultad tiene un protocolo para seguir así que estábamos tranquilos con eso, además desde la Facultad nos dijeron que al video lo iban a transmitir ellos en vivo por Youtube para que lo pueda ver todo el que quisiera, por lo que no tuvimos que hacer nada nosotros, sólo la presentación. Y en mi caso el festejo implicó una videollamada a la ‘gran familia’ que no estaba presente”.

Por su parte Carrara comentó que “la experiencia de presentar el proyecto final de manera virtual, sin duda es algo que nunca nos imaginamos. Fue un poco raro terminar la carrera de esta forma, pero por supuesto que también fue un momento de mucha alegría y que, aunque de una manera distinta, pudimos compartirlo con familiares y amigos que se sumaron a la presentación a la distancia”.

“Creo que fue muy positivo poder contar con la colaboración de los profes y de la Facultad para poder recibirnos dentro de los tiempos que teníamos pensado al principio del año y no tener que postergarlo”, agregó.

Palabras del Decano

Al terminar el encuentro online, el Decano de UTN San Francisco, Ingeniero Alberto Toloza, saludó a los participantes y los felicitó a los flamantes graduados por el logro obtenido: “Me es muy grato asistir a este evento de manera virtual, acompañando el hito más importante en la carrera de un alumno, pero que es también todo un desafío para los docentes que aceptaron esta propuesta. Estos jóvenes recordarán cómo es recibirse en el siglo 21 y en el medio de una pandemia”.







“Cuando hablamos de que la Universidad transforma y genera nuevas oportunidades, he aquí un ejemplo en vivo y en directo. Sepan ustedes que éste es el camino de la Universidad, de la educación superior, que debemos seguir transitando más allá de los infortunios que se vayan presentando. Siento un gran orgullo de representar a la comunidad tecnológica en sus cuatro claustros, que hacen posible que esto se pueda llevar adelante. En nombre de la Universidad, del equipo de gestión, les deseo éxitos, saben que cuentan con esta institución, acá vamos a estar, inclusive cuando cambien los modelos”, afirmó Toloza.

Por último el Decano recordó que “este año lo comenzamos con propuestas para festejar los cincuenta años de nuestra Facultad, y empezamos las clases, y en menos de una semana tuvimos que transformar nuestra manera de trabajar y de seguir haciendo Universidad, y una muestra de ello son ustedes. De manera que vaya mi agradecimiento a los docentes, a las autoridades, a los administrativos, y a los estudiantes que asumieron el compromiso de seguir adelante en este contexto tan especial”.

“Un importante desafío”

Tras finalizar la presentación de Gaggi y Carrara, el director del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniero Gabriel Cerutti, explicó que esta experiencia “representó un importante desafío, dado que estos jóvenes realizaron la totalidad de su carrera en forma presencial y la instancia más significativa de la misma, ha tenido que organizarse y llevarse adelante en forma virtual”.

“Para ello, fue necesario el trabajo coordinado con las diferentes áreas que intervienen en el proceso, ofreciendo la posibilidad de continuar con el avance académico y cumplir el objetivo que se propusieron estos jóvenes 5 años atrás. Quiero agradecer por ello, a los integrantes del área TIC, área académica, mis colaboradores del departamento, a los colegas del departamento de ingeniería química, entre otros tantos, quienes con sus aportes, permitieron realizar eficazmente las actividades previstas”, manifestó Cerutti.

Asimismo agregó luego: “También es oportuno agradecer a los docentes de la cátedra Proyecto Final y a los miembros que han integrado el tribunal evaluador, porque lo virtual bajo este contexto, requiere que se realice un esfuerzo adicional. Había mucha expectativa puesta en esta instancia, toda vez que era la primera oportunidad en que se realizaba la defensa de un trabajo de proyecto final, de manera completamente virtual. Y por supuesto, quiero felicitar a Sofia y Carlos, que decidieron avanzar en esta última etapa, bajo un contexto diferente al que vivenciaron los pasados 5 años, con el mismo compromiso y dedicación que manifestaron desde el primer día en que los recibimos en la Facultad para iniciar su formación”.

“Este será un punto de inflexión, ya que en lo sucesivo, lo virtual, seguramente formará parte de la nueva normalidad, en lo que refiere a clases y exámenes en el ámbito de la Facultad Regional. Y en función de estas experiencias, encontraremos valiosos aportes, para optimizar las actividades académicas que contribuyan en la formación de los estudiantes”, dijo el director de Ingeniería en Sistemas de Información, al tiempo que añadió que “los ingresantes de los próximos años, encontrarán como natural, este proceso de formación dual, entre lo presencial y virtual, para lo cual, debemos planificar y ejecutar las acciones necesarias, que propicien un correcto equilibrio entre ambos entornos de formación”.

Finalmente, Cerutti expresó: “En relación al perfil profesional, estoy convencido, que las tecnologías de información y comunicaciones, revisten una importancia estratégica para las organizaciones, así como también para las personas que interactúan con ellas. En este período de aislamiento, se ha evidenciado aún más. Es por ello, que manifestamos el compromiso de continuar trabajando desde el departamento de la carrera, en la formación de nuevos profesionales, con el conocimiento y competencias necesarias en el dominio y aplicación de estas tecnologías, para contribuir al desarrollo de la comunidad regional”.