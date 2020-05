La homilía del padre Mario Bernabey que se viralizó en las redes: sus frases destacadas

En su homilía del pasado domingo, el padre Mario Bernabey, de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, se mostró crítico en algunos temas de actualidad en un discurso que se viralizó por las redes sociales. Cabe señalar que en esa ciudad se televisa la misa por la señal de Carlos Paz TV.

En su mensaje, el sacerdote se refirió a la cuarentena, al recorte de las jubilaciones, al rol de la Iglesia, entre otras cosas.

Algunas de sus frases:

- "Sin ideologías. Las ideologías generan fanatismos, fundamentalismo. Endiablan. Ponen en la vereda del frente", afirmó.

- "Una iglesia que evangeliza, que camina, que se encarna en el tiempo presente, es una Iglesia que es capaz de anunciar la palabra, de ver la realidad. Pero una Iglesia que también denuncia...", advirtió el cura. "Porque la luz, que es Jesús, cuando alumbra saca de la oscuridad las cosas. Pone en la transparencia".

- "No nos puede pasar por 'arribita' que a los jubilados le volvamos a hacer 'ajustes'... en medio de la pandemia", criticó.

- "Qué grave, en un tiempo como este, que alguien diga: 'El Estado te da, el Estado se queda con lo tuyo'. Eso en la historia fracasó. El comunismo fracasó, generó muertes. El comunismo no dio vida. El comunismo no transformó a la Humanidad. No la humanizó".

- "No podemos ser una Iglesia cómplice en el silencio. Como en la época de la dictadura, ¿qué decíamos los más jóvenes: '¿Dónde estuviste Iglesia?'".

"Los que creemos en la justicia social decimos: necesitamos un poder Judicial digno y de pie".

"Lo mejor que no nos tiene que faltar es la dignidad. Porque cuando tenés dignidad, vas a ser vos el protagonista de la historia y no otros", afirmó.