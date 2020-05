Gremio denunció irregularidades en el trato para con el servicio doméstico en San Francisco

Desde el sindicato que las nuclea aseguran que hay empleadores que, a pesar del aislamiento, obligan al personal que no está exceptuado a trabajar o bien que hay quienes recortan los sueldos. El gremio recibe más de 100 consultas diarias.

A pesar que una de las categorías del personal de casas particulares aún no fue exceptuada para trabajar en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, algunos empleadores obligan a los trabajadores a asistir a sus puestos, aseguraron desde el Sindicato de Personal de Casas de Familia (SINPECAF), desde donde indicaron que esa no es la única irregularidad que detectan en San Francisco.

María Bertea, al frente del gremio, indicó que recibe más de 100 consultas diarias, sobre todo, por este tema.

"De las empleadas de casas de familia, la más comprometida es la categoría 5, que es la de tareas generales, o sea que limpian. Esta categoría todavía no está exceptuada para trabajar porque generalmente tienen muchas casas. La chica que trabaja en tareas generales lo puede hacer en 10 o 12 casas en San Francisco. Salen de una y entran a otra, van a la mañana, a la tarde. Es mucha la circulación. Por eso son las últimas que van a poder ir a trabajar. Son las que pueden llevar el virus para todos lados, tanto llevarlo a sus propia viviendas como a la casa de sus empleadores", explicó.

Bertea se refirió a que las consultas que llegan también son de empleadores. "Todos preguntan, 'si es esencial la limpieza, ¿por qué no pueden ir a trabajar?'. Es esencial, pero no necesariamente tiene que venir alguien de afuera a hacerla. Esencial es cuidar a un abuelo, a un enfermo, a niños para que los papás puedan ir a trabajar. La limpieza también es esencial, pero no necesariamente tienen que venir de afuera. Eso de trasladarse es el problema", detalló.

Sobre si se respeta el decreto presidencial establecido, la gremialista indicó que "medianamente": "Por algo tenemos más de 100 llamadas y mensajes diarios consultando".

Baja en los sueldos

La titular de SINPECAF manifestó que son diversas las irregularidades que se detectan en la ciudad. "Hemos tenido casos en que el empleador les ha cambiado la categoría, pasando de 5 a 4. Algunos se las normalizaron, porque en realidad cuidaban niños pero las tenían en tareas generales. Hay otros que tienen 'niños de 18 y 20 años' y ahora resulta 'que los tienen que cuidar'. Hay otros que las van a buscar, hay otros empleadores que les pagan como corresponde, pero no son la mayoría, la mayoría les ha bajado el sueldo", dijo.







Y explicó la modalidad: "No se puede legalmente pero a lo mejor como las empleadas de casas de familia no tienen todas el mismo horario y el mismo trabajo, en vez de pagarte 150 la hora te pago 160 porque te quiero, porque te tengo confianza. Pero ahora te pago lo que dice la ley, no lo que habíamos arreglado. Esa es una forma de bajar el sueldo. O bajar las horas, si iban dos veces por semana, ahora les dicen 'cuando vengas vas a venir una' o 'ya puse a otra chica, mandame el telegrama'. Hay de todo, nos sobrepasan los llamados y los mensajes".

También, hay empleadores -continuó- que obligan al personal de la categoría no exceptuada al aislamiento a trabajar: "A muchas las obligan amenazándolas. No hay que olvidar que la empleada de casa de familia es una de la más vulnerables. Estamos hablando de 8 horas diarias por un sueldo de 19.800 pesos. Y con eso mantienen a sus familias. Hay muchas que pagan alquiler, es una sociedad vulnerable".

Que la trabajadora se informe

Bertea indicó que hablan mucho con los empleadores. Asimismo, sostuvo que su idea es que la empleada se informe y que el empleador la respete. "Cuando podemos llamamos, hablamos con el empleador. Hay que usar el sentido común. Es una pandemia. No estamos haciendo una huelga, no estamos en contra del empleador. La pandemia ataca a todos, hay que hacerles entender el tema de lo esencial. 'Si la limpieza es esencial, ¿por qué no viene?', porque podés hacerla vos", agregó.

La sindicalista recalcó que, además, es importante dotar a los empleados de casas de familia de los elementos necesarios. "Una chica no sólo necesita balde y escoba, sino elementos de cuidado como guantes, botas, una chaquetilla, así trabaje una o dos horas. Tenemos que aprender a cuidarnos, si ella tiene sus elementos de seguridad está cuidando a la familia donde va a trabajar y a su propia familia. Tienen que saber que todas las empleadas de casas de familia tienen que contar con los elementos de seguridad", sumó Bertea.

Sobre el final, indicó que aún no hay novedades sobre cuando podría ocurrir el regreso de la categoría 5 a su puesto de trabajo. "Eso va depender de la evolución de la pandemia. Como sindicato hemos ofrecido a la Municipalidad y al COE de charlar, porque también es bastante peligroso el tema de que la chica de tareas generales vaya a trabajar. Cómo elegimos con qué empleador va a ir si tiene 10, no es fácil", ejemplificó.