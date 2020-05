Denuncian espionaje ilegal en gestión de Cambiemos a políticos, periodistas y empresarios

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentará la denuncia ante la Justicia por una presunta red de espionaje ilegal comandada por Gustavo Arribas, ex titular del organismo de inteligencia. Entre los presuntos espiados figuran varios políticos también de Cambiemos.

Gustavo Arribas, ex titular de la AFI en la gestión de Cambiemos, - Foto: Crónica.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentará este martes ante la Justicia una denuncia por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que se encontrasen miles de mails de políticos opositores, periodistas y empresarios interceptados de forma ilegal.

La presentación apunta a desentramar la red de inteligencia paralela comandada por el exj efe de la AFI durante la gestión de Cambiemos, Gustavo Arribas, en el que según la denuncia se habría espiado a políticos oficialistas y opositores, periodistas, intelectuales, empresarios e investigadores, entre otras personas.

Puntualmente, este hecho de espionaje se conoció en las últimas semanas, cuando un empleado de la AFI halló una serie de archivos dentro de un disco rígido de una computadora inactiva que contenía información precisa sobre actividades de inteligencia ilegal no solo contra políticos opositores al macrismo sino también miembros de la alianza Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) que gobernó hasta diciembre de 2019.

De acuerdo a la información revelada por el canal A24, la lista la compondrían unos 80 nombres entre los que están la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el presidente de Diputados durante dicho período, Emilio Monzó, y el legislador del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot, entre otros.

Asimismo, el listado también lo integran colaboradores de Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y decenas de periodistas con buena llegada al gobierno macrista. Entre los políticos opositores, se menciona a Marcos Cleri, diputado del Frente de Todos y referente de La Cámpora en la provincia de Santa Fe.

A estos se les suma una historiadora que desarrolló una destaca investigación sobre el rol de Eva Perón dentro de movimiento peronista e importantes empresarios del país.

La AFI denuncia espionaje ilegal a políticos durante el gobierno de Mauricio Macri



Indagatoria

Según reveló el matutino Página/12, todo ese material estaba en una carpeta guardada en una computadora. La AFI tiene identificado quién era el agente que usaba esa terminal, por lo cual se pide su indagatoria, así como la de otras cinco personas más, entre ellas los titulares de la ex SIDE durante el macrismo. En la denuncia no figura el contenido de los mails ya que podría estar en el disco rígido que se acompaña a la denuncia y que no fue abierto para evitar nulidades.

En diálogo con C5N, el titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau, adelantó que esa comisión se reunirá este miércoles y que analizará el caso presentado por Caamaño. En esa reunión presencial, la Comisión tratará otro caso que surgió la semana pasada a raíz de que se presentó ante cuatro legisladores un ex director de la AFI con una denuncia.

En concreto, Caamaño enviará un mail este martes a la Cámara Federal --no se puede presentar en forma física por la cuarentena-- para que ésta sortee o decida a qué juez y fiscal corresponde investigar. Se supone que en el texto se incluirá información sobre la computadora y la oficina donde se encontró la carpeta con los mails, que en verdad es sólo el encabezamiento de esos correos, con las direcciones de correo privadas de las personas a las que se espiaba. Es decir, que no se trata de la dirección de correo oficial, por ejemplo de un diputado, sino su dirección de correo personal.

Asimismo, según consignó el medio, como no es concebible que un agente realice ese espionaje sin órdenes superiores, ya que no lo haría en el propio edificio de la AFI sino en su casa u otro lugar, "la lógica indica que la operación se hacía por orden de la cúpula de la central de inteligencia".

"Ese es el motivo por el cual Caamaño pide la indagatoria de los jefes encargados del área en el que se encontró la computadora y de los dos titulares a la agencia, en particular de Arribas, un íntimo amigo del ex presidente", concluye el artículo.

Con información de Ámbito.com / Página 12.