"Para agosto podríamos volver a las aulas", dijo Walter Grahovac

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, dijo este lunes que de acuerdo con lo que se está viendo respecto de la evolución de la pandemia del coronavirus en el país y en Córdoba, quizás para el mes de agosto se de la posibilidad de la vuelta a las aulas por parte de los miles de alumnos cordobeses que desde hace más de dos meses tienen clases de manera virtual.

"Nosotros estamos manejando y previendo como una alternativa el regreso a clases de manera presencial con los docentes y los alumnos interactuando para el mes de agosto", dijo el funcionario en diálogo con Noticiero Doce.

La precisión respecto de un posible retorno a las aulas la hizo para aclarar dudas respecto de las calificaciones a los chicos que se están llevando a cabo durante este período de clases virtuales.

"Durante el aislamiento no se pondrán notas, nunca dijimos que en el resto del año no. Estamos previendo que en agosto volvamos al aula. Cuando se repongan las condiciones (clases presenciales) obviamente que se va a empezar a calificar. Así que si alguien relaja pensando que no va a haber notas y que el año que viene pasa de año, está equivocado", manifestó sin vueltas Grahovac.

"Les pido a los docentes no malinterpretar y no hacer suposiciones porque nunca hemos dicho 'hay promoción automática'. Somos opositores de esa medida. Una cosa es unificar los dos años, dar una oportunidad para completar con los contenidos y otra es el facilismo de decir 'todos pasan, no importa si saben o no", concluyó.